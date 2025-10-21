Вредит ли смартфону зарядка несколько раз в день Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Современные аккумуляторы не вечны: с годами их характеристики ухудшаются и телефон держит заряд все хуже. На фоне этого многие беспокоятся, не вредит ли частое подключение к сети.

Распространенное убеждение, что редкие «полные» зарядки полезнее частых коротких, не соответствует действительности. Литий-ионные аккумуляторы, которые используют сейчас, отличаются от бывших никель-кадмиевых и не обладают «эффектом памяти», поэтому подзаряжать смартфон можно столько раз в сутки, сколько нужно — дважды, пять раз или даже чаще.

В то же время специалисты советуют соблюдать базовые правила ухода.

Оптимально поддерживать уровень заряда в пределах примерно 20−80% и не оставлять устройство на зарядке на всю ночь.

При слишком низком заряде в электродах растет доля «нерабочих» связей, а при слишком высоком — повышается напряжение на ячейках, что ускоряет разрушение электролита.

Итог прост: количество подключений в день само по себе не вредит аккумулятору, важнее — соблюдать умеренные диапазоны заряда и избегать крайних значений.

