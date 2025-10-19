0 800 307 555
10 самых лучших доступных смартфонов, которые можно купить осенью 2025 года (фото)

Технологии&Авто
Обозреватели портала Tech Advisor составили подборку недорогих телефонов, которые можно купить осенью 2025 года. Главный критерий при отборе был «низкая цена, высокая ценность».
У авторов получился значительный список из десяти гаджетов на базе Android. Чтобы не запутаться, устройства разбросали по нескольким категориям.

Nothing CMF Phone 2 Pro (~11 000 грн) — лучший в целом

Если сравнивать с первым поколением, то апгрейд существенный — добавили NFC-модуль, телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, более высокий рейтинг пыле- и водозащиты IP54, а пиковая яркость теперь 3000 нит. Идеальный смартфон по своему ценнику.
Galaxy A16 5G (~7 000 грн) — лучший бюджетный Samsung

Устройство предлагает премиальный дизайн, AMOLED-экран и 6-летнюю поддержку обновлениями, в то время как многие бюджетные модели «живут» всего 2−3 года.
OnePlus Nord CE 5 (~13000 грн) — быстрая зарядка

Под капотом размещен большой аккумулятор емкостью 5200 мАч, который не разрядится за целый день. Что еще больше впечатляет, так это проволочная зарядка на 80 Вт, что позволяет зарядить полную батарею менее чем за 50 минут.
Galaxy A25 5G (~9000 грн) — лучшие камеры

Основная камера 50 Мп (f/1,8) с OIS дополнена шириком с разрешением 8 Мп (f/2,2) и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера — 13 Мп. То есть за свои деньги снимает смартфон отлично.
Motorola G85 5G (~9000 грн) — лучший дисплей.

Пусть этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, 6,67-дюймовая pOLED-панель с частотой 120 Гц омрачает конкурентов в своем ценовом диапазоне.
Motorola G04 (~4000 грн) — лучший ультрабюджетный смартфон

Его производительности хватит для обычных задач, а яркости экрана хватает для удобного использования в любую погоду. Также гаджет предлагает неплохую автономность.
Galaxy A15 4G (~6 000 грн) — телефон с длительной поддержкой

Работает аппарат под управлением One UI 6 на основе Android 14, но подтверждено целых шесть больших обновлений Android.
Motorola G56 (~10 000 грн) — лучшее время автономной работы

За счет оптимизации программного обеспечения и производительности телефон с лёгкостью живет два рабочих дня. К дополнительным особенностям модели также следует отнести топовую защиту от пыли и влаги IP69.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro (~14 000 грн) — лучшее железо

Базируется «прошка» на процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra, следовательно, он справляется как с базовыми задачами, так и с запуском игр на средних и высоких настройках графики.
TCL 50 Pro Nxtpaper (~10 000 грн) — для чтения

Главной его фишкой является специальный дисплей с эффектом бумаги, разработанный для удобства глаз и увеличения автономности.
