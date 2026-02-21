0 800 307 555
ру
Самый надежный автомобиль всех времен возвращается в производство через 53 года (фото)

Технологии&Авто
69
Volvo P1800 ES возвращается в производство
Volvo P1800 70-х годов возвращается на рынок. Нетипичный семейный спорткар сохранил винтажный дизайн, но стал более современным и мощным. Новый Volvo P1800 назвали Norrsken, что в переводе со шведского означает «северное сияние».
О проекте рассказало издание Auto Express.
Возрожденный Volvo P1800 был выпущен не в Швеции, а в Нидерландах. Это творение дизайн-центра Autoforma и мастерской Volvo Lotte, которая занимается реставрацией винтажных моделей шведской марки.
Универсал получил диодную оптику и спойлер
За основу взяли спортивный универсал Volvo P1800 ES 1972−1973 годов. Дизайн авто изменился мало — его немного снизили, расширили крылья, добавили спойлер на крышу.
Впрочем, кузовные панели теперь карбоновые, а оптика — светодиодная. Установлены и современные литые диски.
Компоновку салона Volvo P1800 ES также не изменили, но в отделке использовали дорогие материалы: кожу, алькантару и алюминий. Появились новые передние кресла, климат-контроль и мультимедиа с тачскрином. Объем багажника со сложенными задними сиденьями составляет 1000 л.
Volvo P1800 ES оснастили 2,5-литровым турбомотором
Под капотом Volvo P1800 ES Norrsken вместо 1,8-литровой 125-сильной четвёрки теперь установлен 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор. Его характеристики пока не раскрывают, но в Auto Express отмечают, что, скорее всего, речь идет о 300-сильном двигателе от Volvo S60 R.
Кроме того, установили современную КПП и увеличенные тормоза, а также доработали подвеску и рулевое управление. Выпускается всего по пять Norrsken в год, а цена Volvo P1800 ES составляет 300 000 евро.
Салон украсили кожей и алькантарой.
Оригинальные купе и универсал Volvo P1800 выпускались с 1961 по 1973 год. Модель попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый надежный автомобиль в мире, ведь один из экземпляров проехал 5,15 млн км, без замены основных агрегатов.
По материалам:
Фокус
Авто
