Rheinmetall представил новый дрон-камикадзе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил новую барражирующую боеприпасную систему FV-014 потенциальному заказчику из стран НАТО.

Об этом идет речь на сайте компании.

Испытание прошло 18 февраля в Национальном испытательном центре беспилотных авиационных систем Немецкого аэрокосмического центра в Кохштедте.

В ходе демонстрации система имитировала разные боевые сценарии, в том числе разведку и атаки. В компании отметили, что успешный тест стал очередным этапом в развитии их барражирующих боеприпасов.

Unveiled: New Kamikaze Drone FV-014 by Rheinmetall 🇩🇪. pic.twitter.com/T4kCNIKMV5 — DefenseTrends (@DefenseTrends) February 19, 2026

Что известно о FV-014

FV-014 — это барражирующий боеприпас (так называемый дрон-камикадзе), объединяющий разведку и поражение цели в одном комплексе. Система предназначена для работы на расстоянии до 100 км и может находиться в воздухе до 70 минут.

Дрон способен обнаруживать, сопровождать и поражать важные точечные цели, в частности бронетехнику или артиллерийские позиции, даже вне прямой видимости.

Сам такой дрон весит около 20 кг, а его боевая часть — примерно 5 кг. Он способен пробивать более 600 мм гомогенной брони.

БПЛА запускается из транспортно-пускового контейнера с помощью ускорителя или из многозарядной пусковой установки. После старта дрон раскладывает складные крылья и переходит в аэродинамический полет.

FV-014 управляется через наземную станцию ​​оператором. Система оборудована современными сенсорами и рассчитана на работу в условиях подавления спутниковой навигации (GNSS). Она имеет пониженную радиолокационную, тепловую и акустическую заметность и может действовать в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Впервые Rheinmetall показал дрон FV-014 в сентябре прошлого года.

