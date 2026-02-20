0 800 307 555
Не все компании переживут дефицит памяти — CEO Phison

Технологии&Авто
15
Дефицит памяти может ударить по ПК, смартфонам и серверам
Во второй половине 2026 года нехватка оперативной памяти может заставить производителей сокращать модельные линейки или прекращать деятельность, если они не смогут обеспечить поставки компонентов.
Об этом заявил генеральный директор Phison Пуа Кхейн-Сэнг в интервью тайваньскому телеканалу Next TV, пишет The Verge.
Phison — тайваньская компания, один из ведущих мировых разработчиков контроллеров для SSD-накопителей и других флеш-устройств. Ее решения используются многими производителями твердотельных дисков, поэтому компания напрямую задействована в цепи поставок памяти и накопителей.

Производители будут отказываться от отдельных продуктов

По словам Кхейн-сенга, ключевым фактором станет доступность DRAM. В случае дефицита производители могут отказываться от отдельных продуктов, а менее устойчивые компании рискуют полностью покинуть рынок. Также ожидается изменение поведения потребителей — пользователи будут чаще ремонтировать технику вместо покупки новой.
Основной причиной недостатка является стремительный рост спроса со стороны дата-центров искусственного интеллекта, потребляющих значительную часть мирового производства памяти. Поэтому цены на DRAM за последние месяцы выросли в несколько раз.
Рынок оперативной памяти остается высококонцентрированным — около 93% производства контролируют три компании. Хотя они расширяют мощности, производители действуют осторожно во избежание перепроизводства и возможного падения цен в будущем.

Какие отрасли могут пострадать

Дефицит может повлиять на широкий спектр электроники, включая персональные компьютеры, смартфоны, серверы и видеокарты. Проблемы с поставками могут затронуть даже крупных производителей полупроводников и потребительской техники.
Технологии
