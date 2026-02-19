0 800 307 555
Meta закупит миллионы чипов Nvidia для своих ИИ-центров

Технологии&Авто
18
Meta станет первой компанией с отдельными чипами Nvidia Grace
Meta станет первой компанией с отдельными чипами Nvidia Grace
Американская компания Meta будет использовать миллионы чипов Nvidia в своих центрах обработки данных с искусственным интеллектом, включая новые автономные процессоры и системы Vera Rubin следующего поколения, в рамках масштабной новой сделки между сторонами.
Об этом сообщает CNBC.

Детали партнерства

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что расширение сотрудничества соответствует стратегии компании по развитию персонализированного искусственного интеллекта.
Финансовые условия сделки, заключенной во вторник, 17 февраля, не были разглашены публично.
Акции Meta и Nvidia выросли на фоне новости, а акции конкурента Nvidia — Advanced Micro Devices упали примерно на 4%.

Новые процессоры и дата-центры

Отмечается, что Meta использует графические процессоры Nvidia уже по меньшей мере 10 лет, но эта сделка знаменует более широкое технологическое партнерство между двумя гигантами из Кремниевой долины.
Центральные процессоры Nvidia Grace — это самая большая новинка в этой сделке, поскольку Meta станет первой компанией, которая развернет эти процессоры как отдельные чипы в своих центрах обработки данных, в отличие от интеграции вместе с графическими процессорами в серверах.
Meta планирует развернуть процессоры Vera Rubin следующего поколения в 2027 году.
По материалам:
Укрінформ
MetaNvidiaЦукербергИИ
Payment systems