Uber строит сеть быстрых зарядок для беспилотных такси

Uber инвестирует $100 млн в зарядные станции для роботокси в США

Компания Uber Technologies Inc. планирует потратить более $100 миллионов на строительство станций быстрой зарядки для беспилотных такси в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Где появятся зарядные центры

В компании заявили, что сосредоточатся на создании новых высокопроизводительных зарядных центров в районе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Далласа. Именно в этих городах Uber планирует запустить общественные роботакси вместе с технологическими партнерами, чтобы конкурировать с сервисом Waymo, принадлежащим компании Alphabet Inc.

Отмечается, что более $100 миллионов возместят расходы на проектирование участков, закупку оборудования, подключение к сети и другие капитальные затраты, связанные с развитием зарядной инфраструктуры.

Стратегия развития автономного транспорта

В Uber подчеркнули, что владение частью зарядных устройств позволит повысить эффективность работы, снизить затраты и обеспечить более долгое пребывание автомобилей в пути.

Компания уже инвестировала сотни миллионов долларов в разработчиков автономного транспорта, в частности, Lucid Group, Nuro и Wayve Technologies, а также в компании по управлению автопарками — Moove и Avomo. Часть сделок предусматривает обязательство Uber по закупке робота для дальнейшего масштабного запуска на собственной платформе.

В то же время, стратегия компании в сфере автономного транспорта вызывает неоднозначную реакцию инвесторов — с начала года акции Uber снизились на 14%.

