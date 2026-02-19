0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Uber строит сеть быстрых зарядок для беспилотных такси

Технологии&Авто
22
Uber инвестирует $100 млн в зарядные станции для роботокси в США
Uber инвестирует $100 млн в зарядные станции для роботокси в США
Компания Uber Technologies Inc. планирует потратить более $100 миллионов на строительство станций быстрой зарядки для беспилотных такси в США.
Об этом сообщает Bloomberg.

Где появятся зарядные центры

В компании заявили, что сосредоточатся на создании новых высокопроизводительных зарядных центров в районе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Далласа. Именно в этих городах Uber планирует запустить общественные роботакси вместе с технологическими партнерами, чтобы конкурировать с сервисом Waymo, принадлежащим компании Alphabet Inc.
Отмечается, что более $100 миллионов возместят расходы на проектирование участков, закупку оборудования, подключение к сети и другие капитальные затраты, связанные с развитием зарядной инфраструктуры.

Стратегия развития автономного транспорта

В Uber подчеркнули, что владение частью зарядных устройств позволит повысить эффективность работы, снизить затраты и обеспечить более долгое пребывание автомобилей в пути.
Компания уже инвестировала сотни миллионов долларов в разработчиков автономного транспорта, в частности, Lucid Group, Nuro и Wayve Technologies, а также в компании по управлению автопарками — Moove и Avomo. Часть сделок предусматривает обязательство Uber по закупке робота для дальнейшего масштабного запуска на собственной платформе.
В то же время, стратегия компании в сфере автономного транспорта вызывает неоднозначную реакцию инвесторов — с начала года акции Uber снизились на 14%.
По материалам:
theБабель
Электромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems