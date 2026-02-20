Toyota откроет завод по переработке подержанных авто в Польше Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Предприятие сможет ежегодно обрабатывать около 20 тысяч автомобилей, достигших конца жизненного цикла

Компания Toyota Motor Europe объявила об открытии новой Circular Factory в польском Валбжихе. Как сообщает производитель, предприятие площадью 25 тысяч квадратных метров сможет обрабатывать около 20 тысяч автомобилей, достигших конца жизненного цикла, ежегодно.

Что такое Circular Factory и зачем она Toyota

Circular Factory — это отдельное направление производственной инфраструктуры Toyota, которое сосредоточено не на сборке новых авто, а на правильном «завершении жизни» подержанных. Речь идет о системной переработке машин с максимальной сохранностью материалов и компонентов.

На новом заводе в Валбжихе будут оцениваться батареи, колеса и другие узлы на предмет повторного использования или восстановления. Часть деталей планируют ремануфактурить, часть использовать повторно в других проектах, а сырье возвращать в производство. Речь идет о меди, стали, алюминии и пластиках, которые после переработки снова станут частью новых автомобилей.

Таким образом, компания фактически замыкает производственный цикл.

Почему именно Польша

Выбор Валбжиха не случаен. Здесь уже работает крупный завод Toyota, выпускающий компоненты для гибридных и традиционных силовых агрегатов. Теперь к производственной цепи прибавится еще и полноценный переработочный центр.

В компании объясняют решение сильным рыночным потенциалом региона по привлечению выводимых из эксплуатации автомобилей, а также развитой логистикой и имеющейся инфраструктурой. Фактически речь идет о формировании локального хаба циркулярной экономики в Центральной Европе.

Это уже вторая Circular Factory бренда в Европе. Первую открыли в 2025 году в британском Бернастоне и стала эталоном для масштабирования модели.

Как это вписывается в стратегию нейтральности углерода

Для Toyota циркулярность — это не просто тренд, а инструмент сокращения выбросов по всей цепи создания стоимости. Повторное использование материалов уменьшает потребность в добыче первичного сырья, а это один из наиболее углеродоемких этапов в автопроме.

Иными словами, уменьшение спроса на свежую сталь или алюминий автоматически означает меньше CO₂ еще до того, как автомобиль выедет на дорогу. Такой подход дополняет электрификацию и развитие гибридов.

Для Европы, где ужесточаются экологические требования и правила утилизации транспортных средств, подобные инвестиции — это стратегический шаг. И Toyota прямо заявляет, что планирует запускать аналогичные проекты в других странах ЕС.

Что это значит для рынка

С практической точки зрения, запуск Circular Factory в Польше может усилить региональный рынок вторичных компонентов и ремонтных деталей. Для производителя это контроль качества и цепей поставок. Для Европы — меньше зависимость от импортного сырья.

В перспективе подобные площадки могут играть все более важную роль и для стран, активно импортирующих подержанные автомобили, в частности Украины. Ведь вопрос правильной утилизации старого транспорта неизбежно станет частью регуляторной повестки дня.

Toyota делает ставку на то, что будущее автопрома — не только в электрификации, но и в полном перезапуске жизненного цикла автомобиля.

