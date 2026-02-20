Самые популярные подержанные автомобили из США Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Самые популярные подержанные автомобили из США

В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает портал «УкрАвтопром».

Средний возраст авто, которые пополнили украинский автопарк, составил 6,8 лет.

Большинство импортируемых машин — бензиновые (58%). Электромобили охватили 22% рынка, гибридные автомобили — 11%. Доля дизельных автомобилей составила 6%, а машин с газобаллонным оборудованием — 3%.

Наибольшим спросом пользовались кроссоверы, которые традиционно ценят практичность, комфорт и универсальность. Высокий клиренс, просторный салон и экономичность делают их популярными как для города, так и для поездок по бездорожью.

В пятерку самых популярных подержанных автомобилей из США вошли:

Ford Escape (349 единиц),

Nissan Rogue (242),

BMW X3 (223),

Tesla Model 3 (217)

BMW X5(182).

В то же время растет импорт легковушек из Китая. В январе украинцы приобрели почти 1,4 тысячи таких авто — на 71% больше, чем в прошлом. Подавляющее большинство из них — электромобили (78%).

Кроме того, на внутреннем рынке в январе заключено 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. По сравнению с декабрем показатель снизился на 17%, однако в годовом исчислении зафиксирован существенный рост.

