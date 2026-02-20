Установка ГБО на импортное авто: что нужно знать водителям Сегодня 09:18 — Технологии&Авто

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) возможна как для новых автомобилей, так и подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы до их первой государственной регистрации в Украине. Все изменения конструкции автомобиля требуют обязательного оформления в сервисных центрах МВД.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

ГБО для ввезенных подержанных авто: порядок действий

Если автомобиль импортирован из-за границы, процедура включает в себя несколько обязательных этапов:

Растаможить автомобиль. Получить разрешение на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ДержавтотрансНИИпроект». Установите оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания. Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приемки-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции. Пройти экспертное исследование транспортного средства в Экспертной службе МВД. Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации транспортного средства.

После завершения процедуры свидетельство о регистрации транспортного средства выдается с указанием вида топлива (например, S — бензин/газ).

В МВД подчеркивают, что информация об установленном ГБО вносится исключительно на основании сертификата соответствия.

Новые автомобили

Для новых автомобильных алгоритмов зависит от того, когда именно устанавливается оборудование — до или после государственной регистрации. В любом случае, изменения в конструкции должны быть должным образом оформлены.

Установка или демонтаж ГБО считается переоборудованием транспортного средства, поэтому требует обязательной государственной перерегистрации.

Сроки и документы

После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.

Для перерегистрации необходимо подать:

паспорт гражданина Украины или ID-карту (вместе с выпиской/справкой о зарегистрированном или задекларированном месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО);

свидетельство о согласовании конструкции;

сертификат соответствия или акт технической экспертизы;

таможенные документы (в случае регистрации ввезенного из-за границы подержанного авто);

для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.

Присутствие транспортного средства во время перерегистрации не обязательно.

