Установка ГБО на импортное авто: что нужно знать водителям
Установка газобаллонного оборудования (ГБО) возможна как для новых автомобилей, так и подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы до их первой государственной регистрации в Украине. Все изменения конструкции автомобиля требуют обязательного оформления в сервисных центрах МВД.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
ГБО для ввезенных подержанных авто: порядок действий
Если автомобиль импортирован из-за границы, процедура включает в себя несколько обязательных этапов:
- Растаможить автомобиль.
- Получить разрешение на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ДержавтотрансНИИпроект».
- Установите оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания.
- Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приемки-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции.
- Пройти экспертное исследование транспортного средства в Экспертной службе МВД.
- Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации транспортного средства.
После завершения процедуры свидетельство о регистрации транспортного средства выдается с указанием вида топлива (например, S — бензин/газ).
В МВД подчеркивают, что информация об установленном ГБО вносится исключительно на основании сертификата соответствия.
Новые автомобили
Для новых автомобильных алгоритмов зависит от того, когда именно устанавливается оборудование — до или после государственной регистрации. В любом случае, изменения в конструкции должны быть должным образом оформлены.
Установка или демонтаж ГБО считается переоборудованием транспортного средства, поэтому требует обязательной государственной перерегистрации.
Сроки и документы
После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.
Для перерегистрации необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины или ID-карту (вместе с выпиской/справкой о зарегистрированном или задекларированном месте жительства);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО);
- свидетельство о согласовании конструкции;
- сертификат соответствия или акт технической экспертизы;
- таможенные документы (в случае регистрации ввезенного из-за границы подержанного авто);
- для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.
Присутствие транспортного средства во время перерегистрации не обязательно.
