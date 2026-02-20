0 800 307 555
Установка ГБО на импортное авто: что нужно знать водителям

Технологии&Авто
16
Установка или демонтаж ГБО считается переоборудованием транспортного средства, поэтому требует обязательной государственной перерегистрации
Установка газобаллонного оборудования (ГБО) возможна как для новых автомобилей, так и подержанных транспортных средств, ввезенных из-за границы до их первой государственной регистрации в Украине. Все изменения конструкции автомобиля требуют обязательного оформления в сервисных центрах МВД.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

ГБО для ввезенных подержанных авто: порядок действий

Если автомобиль импортирован из-за границы, процедура включает в себя несколько обязательных этапов:
  1. Растаможить автомобиль.
  2. Получить разрешение на установку ГБО от Главного сервисного центра МВД или ГП «ДержавтотрансНИИпроект».
  3. Установите оборудование на сертифицированной станции технического обслуживания.
  4. Пройти сертификацию переоборудованного авто, получить акт приемки-передачи от СТО и свидетельство о согласовании конструкции.
  5. Пройти экспертное исследование транспортного средства в Экспертной службе МВД.
  6. Обратиться в сервисный центр МВД для государственной регистрации транспортного средства.
После завершения процедуры свидетельство о регистрации транспортного средства выдается с указанием вида топлива (например, S — бензин/газ).
В МВД подчеркивают, что информация об установленном ГБО вносится исключительно на основании сертификата соответствия.

Новые автомобили

Для новых автомобильных алгоритмов зависит от того, когда именно устанавливается оборудование — до или после государственной регистрации. В любом случае, изменения в конструкции должны быть должным образом оформлены.
Сроки и документы

После установки ГБО владелец должен в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы.
Для перерегистрации необходимо подать:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту (вместе с выпиской/справкой о зарегистрированном или задекларированном месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто (в случае установки ГБО);
  • свидетельство о согласовании конструкции;
  • сертификат соответствия или акт технической экспертизы;
  • таможенные документы (в случае регистрации ввезенного из-за границы подержанного авто);
  • для юридических лиц — приказ о назначении ответственного лица.
Присутствие транспортного средства во время перерегистрации не обязательно.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
