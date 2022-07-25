Як запобігти передчасній “смерті” акумулятора вашого смартфона — Finance.ua
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Як запобігти передчасній “смерті” акумулятора вашого смартфона

Технології&Авто
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Повним циклом заряджання вважається зарядка телефону від 0% до 100%. Середній літій-іонний акумулятор може нормально пережити від 400 до 500 циклів. На щастя, є способи продовжити термін служби акумулятора.
По-перше, не варто заряджати смартфон до 100%. Так, психологічно ви можете почуватися краще, бачачи повний заряд батареї, але зрештою ви заплатите за це. Деякі моделі Pixel та iPhone під керуванням iOS 13 або пізнішої версії вже мають функції, які автоматично обмежують зарядку до 80% та збільшують час, необхідний для досягнення 100%.
По-друге, температура акумулятора повинна триматися в діапазоні від 0 до 35 градусів за Цельсієм, коли телефон заряджається, виконує завдання або просто лежить без діла. Тому, наприклад, не варто залишати смартфон на сонці влітку. Ще не слід заряджати телефон у ліжку, де він буде накритий ковдрами та подушками.
Найкраще місце для заряджання апарата — плоска тверда поверхня. Охолоджувати пристрій швидко теж не можна. Найкраще — просто вимкнути перегрітий смартфон.
«Золоте» правило — ніколи не дозволяти телефону розряджатися до 0%, а потім повністю заряджати його. Найкращий діапазон для роботи акумулятора вашого смартфона — від 20% до 80%.
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За матеріалами:
Portaltele
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