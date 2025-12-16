0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple готовится повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году

Технологии&Авто
15
Apple готовится повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году
Apple готовится повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году
Apple может повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году из-за значительного роста стоимости оперативной памяти.
Инсайдеры сообщают, что долгосрочные контракты компании с Samsung и SK hynix на поставки DRAM истекают в начале следующего года, после чего поставщики планируют продавать память существенно дороже.
Ситуацию усложняет глобальный дефицит памяти: спрос со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом, растет быстрее производственных мощностей, а также крупные клиенты вынуждены соглашаться на высокие цены и невыгодные условия. По данным источников, Apple уже готовится платить больше за DRAM, начиная с января 2026 года.
Читайте также
Рост затрат может повлиять на несколько продуктовых линеек, включая iPhone 18, iPhone Fold, MacBook Air на чипе M5 и обновленные MacBook Pro. Хотя компания теоретически может частично компенсировать повышенные затраты благодаря собственным чипам и значительным финансовым резервам, аналитики считают, что избежать повышения розничных цен вряд ли получится.
Первые удорожания ожидаются уже в первой половине 2026 года.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems