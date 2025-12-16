Apple готовится повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году 16.12.2025, 00:37 — Технологии&Авто

Apple может повысить цены на iPhone и MacBook в 2026 году из-за значительного роста стоимости оперативной памяти.

Инсайдеры сообщают, что долгосрочные контракты компании с Samsung и SK hynix на поставки DRAM истекают в начале следующего года, после чего поставщики планируют продавать память существенно дороже.

Ситуацию усложняет глобальный дефицит памяти: спрос со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом, растет быстрее производственных мощностей, а также крупные клиенты вынуждены соглашаться на высокие цены и невыгодные условия. По данным источников, Apple уже готовится платить больше за DRAM, начиная с января 2026 года.

Рост затрат может повлиять на несколько продуктовых линеек, включая iPhone 18, iPhone Fold, MacBook Air на чипе M 5 и обновленные MacBook Pro. Хотя компания теоретически может частично компенсировать повышенные затраты благодаря собственным чипам и значительным финансовым резервам, аналитики считают, что избежать повышения розничных цен вряд ли получится.

Первые удорожания ожидаются уже в первой половине 2026 года.

