Gemini от Google теперь может создавать презентации

Google расширяет возможности своего ИИ-ассистента Gemini: теперь он может создавать полноценные презентации по текстовому запросу или на основе загруженных файлов.
Новую функцию добавили в инструмент Canvas, и она уже доступна пользователям личных и корпоративных аккаунтов Google Workspace.
Google представил новую функцию для Gemini’s Canvas — интерактивного рабочего пространства, встроенного в приложение ИИ-чатбота. Теперь пользователи могут генерировать презентации с помощью краткого запроса или на основе собственных материалов — документов, таблиц или исследовательских файлов.
Как работает создание презентаций в Gemini

Если тема не требует конкретного источника, достаточно написать что-то вроде: «Создай презентацию о [теме]». Если же нужно использовать определенный документ, пользователь может загрузить файл и Gemini построит презентацию именно на его основе.
Сгенерированные слайды уже содержат текст, изображение и тему оформления. Презентацию можно экспортировать в Google Slides, редактировать, изменять дизайн или работать над ней вместе с коллегами.
Как пишет Engadget, функция постепенно появляется у всех пользователей — как у владельцев персональных аккаунтов, так и у корпоративных клиентов Google Workspace.
Инструмент Canvas впервые появился в марте как среда, где можно редактировать тексты или код непосредственно в Gemini. Теперь, кроме написания и программирования, он позволяет быстро создавать визуальные материалы — от инфографики до полноценных презентаций.
