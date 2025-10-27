Gemini от Google теперь может создавать презентации Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

Gemini от Google теперь может создавать презентации

Google расширяет возможности своего ИИ-ассистента Gemini: теперь он может создавать полноценные презентации по текстовому запросу или на основе загруженных файлов.

Новую функцию добавили в инструмент Canvas, и она уже доступна пользователям личных и корпоративных аккаунтов Google Workspace.

Google представил новую функцию для Gemini’s Canvas — интерактивного рабочего пространства, встроенного в приложение ИИ-чатбота. Теперь пользователи могут генерировать презентации с помощью краткого запроса или на основе собственных материалов — документов, таблиц или исследовательских файлов.

Как работает создание презентаций в Gemini

Если тема не требует конкретного источника, достаточно написать что-то вроде: «Создай презентацию о [теме]». Если же нужно использовать определенный документ, пользователь может загрузить файл и Gemini построит презентацию именно на его основе.

Читайте также OpenAI приобрела разработчика Sky — программу для интеграции ИИ с macOS

Сгенерированные слайды уже содержат текст, изображение и тему оформления. Презентацию можно экспортировать в Google Slides, редактировать, изменять дизайн или работать над ней вместе с коллегами.

Как пишет Engadget , функция постепенно появляется у всех пользователей — как у владельцев персональных аккаунтов, так и у корпоративных клиентов Google Workspace.

Инструмент Canvas впервые появился в марте как среда, где можно редактировать тексты или код непосредственно в Gemini. Теперь, кроме написания и программирования, он позволяет быстро создавать визуальные материалы — от инфографики до полноценных презентаций.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.