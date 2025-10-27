OpenAI опровергла запуск GPT-6 в 2025 году
OpenAI подтвердила, что в текущем году новая языковая модель GPT-6 не выйдет. Несмотря на слухи о скором релизе, представители компании отметили, что сейчас сосредоточены на совершенствовании серии GPT-5. Это не исключает появления промежуточных версий, включая GPT-5.5.
Об этом пишет Bleeping Computer.
OpenAI продолжает развивать линейку GPT-5
OpenAI поддерживает несколько моделей в рамках серии GPT-5. Основной является GPT-5 Auto, которая автоматически переключается между стандартной и reasoning (логической) моделью:
- Reasoning-модели разработаны для более глубокого анализа и построения более точных ответов, тратя больше времени на обработку.
- GPT-5 Instant — упрощенная версия, ориентированная на скорость ответов, без дополнительного этапа логического рассуждения.
Режим GPT-5 Auto определяет, какую модель использовать в зависимости от сложности запроса пользователя. Такой подход позволяет сбалансировать скорость и качество ответов.
Обновления GPT-5 продолжаются, но GPT-6 не появится в этом году
С момента запуска GPT-5 компания неоднократно обновляла модель, добавляя новые возможности и улучшая точность ответов. Однако вопрос о следующем поколении — GPT-6 — остается открытым.
Аналитик Mark Mahaney из Evercore ISI в комментарии для CNBC заявил, что GPT-6 может выйти в конце 2025 г. с существенными улучшениями. Его слова быстро распространились в соцсетях, в частности, на платформе X (бывший Twitter), вызвав волну обсуждений среди пользователей.
Однако представители OpenAI опровергли данную информацию.
