BMW представила свой первый электросапборд (фото)

Технологии&Авто
12
BMW представила свой первый электросапборд (фото)
BMW представила свой первый электросапборд (фото)
Компания BMW показала свой первый электрический сапборд с автоматическим надувом.
Новинка создана в сотрудничестве со словенским производителем SipaBoards и получила название BMW x SipaBoards. Встроенная система самонадувания позволяет подготовить доску к использованию всего за несколько минут.
Электропривод мощностью 300 Вт разгоняет сапборд до скорости 7,5 км/ч (около четырех узлов). Гребной винт разработан специально для BMW.
BMW представила свой первый электросапборд (фото)
В базовой комплектации устройство оснащено двумя модульными аккумуляторами емкостью по 90 Втч, которых хватает более чем на три часа непрерывного плавания. Весной 2026 года компания выпустит опционные батареи на 180 Втч каждый — они увеличат автономность до семи часов.
BMW представила свой первый электросапборд (фото)
Доска получила систему крепления аксессуаров, позволяющую быстро устанавливать дополнительное оборудование в нескольких точках. В экосистему входят колонки, бутылки для напитков, водонепроницаемые сумки и мини-холодильники. Также доступна капсула Lifestyle Accessory Capsule с набором аксессуаров, включая камеру Insta360 X5 для съемки во время катания.
Сапборд с аккумуляторами на 90 Втч уже можно приобрести в онлайн-магазине BMW Lifestyle и у дилеров SipaBoards. Стартовая цена составляет 3990 евро.
Авто
multi app
