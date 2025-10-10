Гуманоидные работы Figure работают на заводе BMW без выходных (видео)

0 800 307 555
Технологии&Авто
30
Генеральный директор Figure Бретт Адкок поделился видео, на котором робот-гуманоид Figure выполняет функцию загрузки металлических деталей в устройство на производственной линии кузовного цеха автомобилей.
По словам Адкока, робот работает на производстве уже пятый месяц подряд по 10 часов в сутки без выходных.
Завод в Спартанбурге, где работают работы Figure, единственный завод BMW в США. По состоянию на 2019 год кампус площадью 8 миллионов квадратных футов обладал самой высокой производительностью среди заводов немецкого производителя по всему миру.
В комментариях под постом о роботе-гуманоиде Бретт Адкок подтвердил, что уже приобрел четыре автомобиля BMW X3, над которыми работали работы Figure.
Помимо этого, Figure объявила о запуске дата-сета, в котором будут собраны 100 000 видео данных для обучения роботов компании. Для этого Figure записывает процесс выполнения бытовых функций человеком, типа уборки, на экшн камеры, которые потом будут использоваться для визуального обучения роботов.
По словам Адкока, финальная цель Figure AI — научить сверхсовременную систему искусственного интеллекта управлять миллиардами человекоподобных роботов, что потенциально может совершить революцию во многих отраслях.
По материалам:
dev.ua
