Гуманоидные работы Figure работают на заводе BMW без выходных (видео) 10.10.2025, 00:31 — Технологии&Авто

Гуманоидные работы Figure работают на заводе BMW без выходных (видео), www.figure.ai

Генеральный директор Figure Бретт Адкок поделился видео, на котором робот-гуманоид Figure выполняет функцию загрузки металлических деталей в устройство на производственной линии кузовного цеха автомобилей.

По словам Адкока, робот работает на производстве уже пятый месяц подряд по 10 часов в сутки без выходных.

This week, Figure has passed 5 months running on the BMW X3 body shop production line



We have been running 10 hours per day, every single day of production!



It is believed that Figure and BMW are the first in the world to do this with humanoid robots pic.twitter.com/zAXCbApXBJ — Brett Adcock (@adcock_brett) October 6, 2025

Завод в Спартанбурге , где работают работы Figure, единственный завод BMW в США. По состоянию на 2019 год кампус площадью 8 миллионов квадратных футов обладал самой высокой производительностью среди заводов немецкого производителя по всему миру.

В комментариях под постом о роботе-гуманоиде Бретт Адкок подтвердил, что уже приобрел четыре автомобиля BMW X3, над которыми работали работы Figure.

Читайте также Украина получит партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов (фото)

Помимо этого, Figure объявила о запуске дата-сета, в котором будут собраны 100 000 видео данных для обучения роботов компании. Для этого Figure записывает процесс выполнения бытовых функций человеком, типа уборки, на экшн камеры, которые потом будут использоваться для визуального обучения роботов.

Unlike LLMs, we can’t scrape the internet for robot data



Announcing Project Go-Big: we’re building the world's largest humanoid pretraining dataset



This is accelerated by our partnership with Brookfield, who owns over 100,000 residential units pic.twitter.com/K1nsxdxN7I — Figure (@Figure_robot) September 18, 2025

По словам Адкока, финальная цель Figure AI — научить сверхсовременную систему искусственного интеллекта управлять миллиардами человекоподобных роботов, что потенциально может совершить революцию во многих отраслях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.