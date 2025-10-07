0 800 307 555
ру
Украина получит партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов (фото)

24
Компания Milrem Robotics поставит Украине более 150 беспилотных наземных транспортных средств THeMIS в рамках оборонной инициативы под руководством Нидерландов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена ​​в сотрудничество с VDL Defentec. О запланированной передаче пакета помощи было впервые объявлено в сентябре, однако страна-донор не разглашалась.
6 октября Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс присоединился к Milrem Robotics и VDL на официальной церемонии объявления и подписания на заводе VDL в Борне, чтобы отметить соглашение.
Поставки будут осуществляться компанией Milrem Robotics Netherlands в тесном сотрудничестве с VDL Defentec, создающей специальную линию окончательной сборки наземных роботов на своем заводе в Борне.
Компания Milrem Robotics проведет комплексное обучение украинских операторов и вспомогательного персонала для обеспечения эффективного развертывания и обслуживания в полевых условиях.
По материалам:
Finance.ua
