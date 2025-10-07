Топ-20 школ Украины для будущих айтишников Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

Рейтинг лучших школ для ІТ базируется на результатах НМТ (национальный мультипредметный тест), который сдают выпускники школ.

Об этом пишет dou.ua.

Рейтинг содержит школы, которые дают лучшую базу по математике и английскому языку для будущих разработчиков. Для расчета мы используем результаты НМТ по этим предметам.

В этом году в рейтинг топ-100 вошли 26 новых школ. Почти у всех значительно улучшились результаты НМТ по математике и английскому.

Кто самый лучший

В этом году лучшая школа для IT-сферы — Русановский лицей в Киеве (четвертое место в прошлом году).

На втором месте — лицей «Интеллект» в Киеве (в прошлом году — десятый).

Львовский физико-математический лицей, который в прошлом году был первым, занимает третье место (полный список здесь .)

Первая десятка школ почти не изменилась по сравнению с рейтингом 2024 года.

Добавилось два новых заведения: Залещицкая государственная гимназия из города Залещики Тернопольской области (седьмое место; в прошлом году — семнадцатое) и Научный лицей им. Николая Сабата из Ивано-Франковска (10-е место; в прошлом году — 15-е).

Частные школы в который раз есть в рейтинге топ-100. В этом году в первую сотню вошло 17 частных учебных заведений (в 2024-м их было 19, а в 2021-м — только одно).

В 2025 году тенденция к снижению средних баллов НМТ по математике и английскому в топ-100 продолжается. Средний балл, который мы рассчитываем для общего ІТ-рейтинга, в этом году составляет 164, а в прошлом — 166.

Что касается баллов по предметам, то в этом году средний балл по математике в первой сотне школ — 161 (в 2024 году — 163); по английскому языку — 166 (в прошлом году — 169 баллов). Также у большинства школ по рейтингу баллы по английскому языку выше, чем по математике (эта тенденция сохраняется с прошлого года).

11 школ из Топ-20 находятся в Киеве. Далее по количеству идет Львовская область — 3 учебных заведения.

Мы писали , что для защитников и защитниц Украины открыт дополнительный набор на бакалавриат. Они имеют возможность получить ваучер до 30 280 грн на обучение по ІТ-специальностям для получения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, они вправе поступать без прохождения НМТ.

Среди специальностей:

F2 Инженерия программного обеспечения;

F3 Компьютерные науки;

F7 Компьютерная инженерия;

F5 Кибербезопасность и защита информации;

F6 Информационная система и технологии.

