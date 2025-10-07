0 800 307 555
Топ-20 школ Украины для будущих айтишников

Фондовый рынок
2
Рейтинг лучших школ для ІТ базируется на результатах НМТ (национальный мультипредметный тест), который сдают выпускники школ.
Об этом пишет dou.ua.
Рейтинг содержит школы, которые дают лучшую базу по математике и английскому языку для будущих разработчиков. Для расчета мы используем результаты НМТ по этим предметам.
В этом году в рейтинг топ-100 вошли 26 новых школ. Почти у всех значительно улучшились результаты НМТ по математике и английскому.

Кто самый лучший

В этом году лучшая школа для IT-сферы — Русановский лицей в Киеве (четвертое место в прошлом году).
На втором месте — лицей «Интеллект» в Киеве (в прошлом году — десятый).
Львовский физико-математический лицей, который в прошлом году был первым, занимает третье место (полный список здесь.)
Первая десятка школ почти не изменилась по сравнению с рейтингом 2024 года.
Добавилось два новых заведения: Залещицкая государственная гимназия из города Залещики Тернопольской области (седьмое место; в прошлом году — семнадцатое) и Научный лицей им. Николая Сабата из Ивано-Франковска (10-е место; в прошлом году — 15-е).
Частные школы в который раз есть в рейтинге топ-100. В этом году в первую сотню вошло 17 частных учебных заведений (в 2024-м их было 19, а в 2021-м — только одно).
В 2025 году тенденция к снижению средних баллов НМТ по математике и английскому в топ-100 продолжается. Средний балл, который мы рассчитываем для общего ІТ-рейтинга, в этом году составляет 164, а в прошлом — 166.
Что касается баллов по предметам, то в этом году средний балл по математике в первой сотне школ — 161 (в 2024 году — 163); по английскому языку — 166 (в прошлом году — 169 баллов). Также у большинства школ по рейтингу баллы по английскому языку выше, чем по математике (эта тенденция сохраняется с прошлого года).
11 школ из Топ-20 находятся в Киеве. Далее по количеству идет Львовская область — 3 учебных заведения.
Мы писали, что для защитников и защитниц Украины открыт дополнительный набор на бакалавриат. Они имеют возможность получить ваучер до 30 280 грн на обучение по ІТ-специальностям для получения высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Кроме того, они вправе поступать без прохождения НМТ.
Среди специальностей:
  • F2 Инженерия программного обеспечения;
  • F3 Компьютерные науки;
  • F7 Компьютерная инженерия;
  • F5 Кибербезопасность и защита информации;
  • F6 Информационная система и технологии.
Напомним, в августе украинские ІТ-специалисты получили 80,5 тысячи предложений от рекрутеров. Это на 8% меньше, чем в июле. В общем, за лето объем предложений почти не отличался от весенних показателей, но структура изменилась.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
