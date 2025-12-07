0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Instagram возвращает своих сотрудников в офисы со следующего года

Фондовый рынок
72
Instagram возвращает своих сотрудников в офисы со следующего года
Instagram возвращает своих сотрудников в офисы со следующего года
Instagram в 2026 году откажется от гибридного графика и вернет штат в полный офисный формат. Со 2 февраля работники с закрепленными рабочими местами должны работать в офисах пять дней в неделю.
Об этом сообщает Engadget со ссылкой на внутреннее письмо Адама Моссери.

Почему Instagram отказывается от удаленного формата работы

Новые правила касаются, прежде всего, сотрудников в США. Руководитель Instagram заявил, что компании нужно эволюционировать и предупредил, что 2026 год «будет сложным».
Читайте также
Формально возможность удаленной работы сохраняется, но работникам предлагают пользоваться ею только когда нужно и «включать здравый смысл» относительно того, когда оставаться дома.
После пандемии многие технологические компании перешли на гибридные модели, совмещая несколько дней в офисе с дистанционной работой. Однако в последние годы тренд смещается в сторону более жестких правил.
Материнская компания Meta в 2023 году обязала работников проводить в офисе минимум три дня в неделю, объясняя это потребностью в лучшем взаимодействии команд и более быстром принятии решений.
Читайте также
Моссери в письме признал, что возвращение в полный офис может быть непопулярным, и анонсировал изменения, которые должны сделать работу менее бюрократической.
Instagram сократит количество регулярных встреч: повторяющиеся митинги будут автоматически отменять каждые шесть месяцев, если их не признают критически необходимыми.
Команда должна реже готовить презентационные «деки» и чаще показывать живые прототипы продуктов, а процесс принятия решений обещают ускорить.
Читайте также
На фоне сокращений в технологической отрасли и пересмотра затрат офисное присутствие становится для работодателей инструментом контроля и консолидации команд.
В то же время, для работников возвращение к полному офисному графику воспринимается как шаг назад по сравнению с «постковидной» гибкостью, и новая политика Instagram может усилить дискуссии о балансе между интересами компаний и ожиданиями ІТ-специалистов.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems