Instagram возвращает своих сотрудников в офисы со следующего года

Instagram в 2026 году откажется от гибридного графика и вернет штат в полный офисный формат. Со 2 февраля работники с закрепленными рабочими местами должны работать в офисах пять дней в неделю.

Об этом сообщает Engadget со ссылкой на внутреннее письмо Адама Моссери.

Почему Instagram отказывается от удаленного формата работы

Новые правила касаются, прежде всего, сотрудников в США. Руководитель Instagram заявил, что компании нужно эволюционировать и предупредил, что 2026 год «будет сложным».

Формально возможность удаленной работы сохраняется, но работникам предлагают пользоваться ею только когда нужно и «включать здравый смысл» относительно того, когда оставаться дома.

После пандемии многие технологические компании перешли на гибридные модели, совмещая несколько дней в офисе с дистанционной работой. Однако в последние годы тренд смещается в сторону более жестких правил.

Материнская компания Meta в 2023 году обязала работников проводить в офисе минимум три дня в неделю, объясняя это потребностью в лучшем взаимодействии команд и более быстром принятии решений.

Моссери в письме признал, что возвращение в полный офис может быть непопулярным, и анонсировал изменения, которые должны сделать работу менее бюрократической.

Instagram сократит количество регулярных встреч: повторяющиеся митинги будут автоматически отменять каждые шесть месяцев, если их не признают критически необходимыми.

Команда должна реже готовить презентационные «деки» и чаще показывать живые прототипы продуктов, а процесс принятия решений обещают ускорить.

На фоне сокращений в технологической отрасли и пересмотра затрат офисное присутствие становится для работодателей инструментом контроля и консолидации команд.

В то же время, для работников возвращение к полному офисному графику воспринимается как шаг назад по сравнению с «постковидной» гибкостью, и новая политика Instagram может усилить дискуссии о балансе между интересами компаний и ожиданиями ІТ-специалистов.

