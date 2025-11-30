Apple массово сокращает людей: что известно Сегодня 05:05 — Фондовый рынок

Apple массово сокращает людей: что известно

Компания Apple начинает сокращение некоторых работников. Увольнения коснутся отделов продаж.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сокращения коснутся менеджеров по обслуживанию клиентов, в том числе обслуживающих крупные компании, школы и государственные учреждения.

Кроме того, увольнения пройдут в информационных центрах Apple, в частности, где проводят институциональные встречи и демонстрации продуктов для потенциальных клиентов.

Таким образом Apple стремится усилить работу с клиентами, отметив, что сокращение коснется лишь небольшого количества должностей.

Одной из главных целей увольнений была правительственная команда по продажам, которая сотрудничала с учреждениями, включая Министерство обороны США и Министерство юстиции.

В компании добавили, что продолжают поиск людей в других отделах и уволенные сотрудники могут подать резюме на другие вакансии.

