Apple массово сокращает людей: что известно
Компания Apple начинает сокращение некоторых работников. Увольнения коснутся отделов продаж.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что сокращения коснутся менеджеров по обслуживанию клиентов, в том числе обслуживающих крупные компании, школы и государственные учреждения.
Кроме того, увольнения пройдут в информационных центрах Apple, в частности, где проводят институциональные встречи и демонстрации продуктов для потенциальных клиентов.
Таким образом Apple стремится усилить работу с клиентами, отметив, что сокращение коснется лишь небольшого количества должностей.
Одной из главных целей увольнений была правительственная команда по продажам, которая сотрудничала с учреждениями, включая Министерство обороны США и Министерство юстиции.
В компании добавили, что продолжают поиск людей в других отделах и уволенные сотрудники могут подать резюме на другие вакансии.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple массово сокращает людей: что известно
Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%
Christie’s выставит на аукцион оригинальные документы об учреждении Apple
АМКУ разрешил Ощадбанку и Укрэксимбанку получить контроль над комплексом Gulliver
Руководители финансовых учреждений прогнозируют ухудшение состояния сектора в ближайшие полгода
Украинские компании со связями с рф заработали более 150 млрд грн за 2024 год (инфографика)