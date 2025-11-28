0 800 307 555
Руководители финансовых учреждений прогнозируют ухудшение состояния сектора в ближайшие полгода

Фондовый рынок
15
Опрос в ноябре 2025 года показал некоторое ухудшение оценок текущего состояния и устойчивости финансового сектора к значительным вызовам. В целом респонденты и далее считали состояние сектора хорошим или очень хорошим, хотя доля тех, кто ожидает его ухудшения в ближайшие шесть месяцев, возросла. Устойчивость финансового сектора к серьезным негативным событиям в основном оценили как среднюю или высокую. В то же время, впервые с 2022 года появились респонденты, которые считают эту устойчивость очень низкой.
Об этом свидетельствуют результаты опроса о системных рисках финансового сектора за ноябрь 2025 года.
Война с россией осталась главным источником системных рисков. На второе место среди угроз вышел риск общего уровня коррупции. В пятерку наибольших рисков также вошли деятельность правоохранительных органов и судебной системы, качество человеческого капитала, мошенничество и кибернетические угрозы. Ослабли позиции рисков инфляции и защиты прав кредиторов и инвесторов.

Ухудшение оценки текущего состояния сектора

За последние шесть месяцев ухудшилась оценка текущего состояния финансового сектора руководителями крупнейших банков и небанковских финансовых учреждений Украины. Баланс ответов снизился на 5 п. п. до 21%, что соответствует уровню 2024 года.
Более половины опрошенных назвали состояние сектора удовлетворительным. В ноябре доля руководителей, считавших состояние финансового сектора хорошим или очень хорошим, была несколько меньше, чем в мае.
Таблица: НБУ
Таблица: НБУ

Ожидания руководителей

Более половины опрошенных не ожидают изменений и в ближайшие шесть месяцев. В то же время, вдвое увеличилась доля руководителей, которые прогнозируют ухудшение ситуации. Их доля выросла с 15% в мае до 32% в ноябре.

Оценка уровня рисков

Респонденты не изменили среднюю оценку общего уровня риска в финансовом секторе. Он остался умеренно высоким. Половина финансовых учреждений считали общий уровень риска средним, еще 35% назвали его высоким. Доля тех, кто считал риск низким, несколько снизилась.

Устойчивость к негативным событиям

С ноября 2022 года большинство участников опроса оценивают устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям как среднее или высокое. В ноябрьском опросе впервые с 2022 появились респонденты, которые оценили устойчивость сектора как очень низкую. В то же время никто не считал ее очень высокой.

Структура системных рисков

Война с россией продолжает оставаться основным источником системных рисков. Риск коррупции заметно повысился в рейтинге за последние шесть месяцев. Он поднялся на 4 позиции и занял второе место среди угроз. Третье место занял риск, связанный с деятельностью правоохранительных органов и судебной системы, который поднялся на 1 позицию.
В пятерке угроз также остались риски качества человеческого капитала, опустившиеся на 1 позицию, и риски мошенничества и кибернетических угроз, которые снизились на 3 позиции.
По оценкам респондентов, наиболее уменьшилась роль рисков текущей и ожидаемой инфляции.
Риски банкротств, цен на недвижимость и доступа к фондированию оказались в конце списка по важности.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
