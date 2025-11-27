ПриватБанк начинает принудительное взыскание $3 миллиардов с Коломойского и Боголюбова Сегодня 10:50 — Фондовый рынок

24 ноября 2025 года истек срок, определенный Высоким судом Англии для добровольного исполнения решения от 10 ноября 2025 года. Согласно этому решению Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны оплатить ПриватБанку более $3 миллиардов для возмещения ущерба и процентов, начисленных до вынесения решения.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По состоянию на сегодняшний день ответчики не произвели никаких выплат на возмещение ущерба ПриватБанка, определенных судебным решением.

Ходатайство об общем приостановлении исполнения решения было отклонено судом, поэтому решение подлежит немедленному принудительному исполнению.

Решение Высокого суда Англии может быть исполнено в Великобритании и других юрисдикциях в соответствии с национальным законодательством этих стран. ПриватБанк готовится начать процедуры признания и выполнения этого решения в ряде стран вне Великобритании, в том числе в Украине, где ответчики владеют активами.

Банк располагает опытом и ресурсами, необходимыми для применения всех юридических механизмов принудительного исполнения. Структура владения активами может затруднять процесс, однако банк планирует использовать все доступные инструменты.

«Принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом. ПриватБанк продолжит предпринимать все необходимые меры для обеспечения исполнения решения суда в полном объеме — в том числе через механизмы трансграничного взыскания», — подытожили в финучреждении.

Напомним, 10 ноября Finance.ua сообщал , что Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны возместить банку более $3 млрд ущерба и судебных издержек. Это решение стало завершением многолетнего судебного процесса. В июле 2025 года суд признал их виновными в масштабном мошенничестве против ПриватБанка. Суммы возмещения:

основная сумма ущерба: 1,761,957,792 долл. США;

проценты: 1,190,083,824 долл. США;

авансовый платеж на покрытие судебных расходов Банка: 76,400,000 фунтов стерлингов (≈99,575,371 долл. США)

Таким образом, общая сумма превышает 3 млрд долларов США.

