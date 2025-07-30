ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова — Finance.ua

ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова Сегодня 14:35

ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк в среду, 30 июля, одержал победу в многомиллиардном долгосрочном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Это судебное решение является полной победой для Банка, национализированного украинским правительством в декабре 2016 года. На момент национализации Банк был недокапитализирован на сумму около $5,5 млрд и впоследствии был рекапитализирован государством», — сказано в сообщении.

Решение суда

Высокий суд Лондона признал, что эти два человека незаконно присвоили почти $2 млрд средств банка с помощью «очень сложной схемы перекредитования, которая действовала в интересах Физических лиц-ответчиков (то есть Коломойского и Боголюбова)».

Отклонив утверждение Коломойского и Боголюбова о том, что не было «никакого доказательства», которое бы связывало бывших владельцев банка с этими трансакциями, судья Трауэр установил, что их возражения «полностью построены на нечестной почве». Судья также установил, что Коломойский «кажется, считал себя выше закона» и что «нечестным со стороны Боголюбова» было использовать вводящие в заблуждение документы, чтобы дистанцироваться от мошенничества.

Сумма компенсации

Полная сумма обязательства бывших собственников перед банком еще должна быть определена, но, учитывая, что суд удовлетворил требования банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более $1,7 млрд даже без учета процентов за более чем десятилетний период.

Полная сумма, подлежащая выплате банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит $2 млрд.

Детали судебного дела

Ни Коломойский, ни Боголюбов не давали показаний на судебном слушании в Лондоне в 2023 году, при этом Коломойский провел часть этого периода под временным арестом в Украине. Судья установил, что их отказ от дачи показаний был обусловлен тем, что «они оба осознавали, что, давая показания лично, они подвергли бы себя вопросу об их роли в незаконном присвоении средств, на которые они не имели бы убедительного ответа, и поэтому они решили отказаться от этого».

Что касается документальных доказательств, представленных суду, судья постановил, что «Коломойский принял целенаправленные решения об уничтожении данных, которые могли бы иметь отношение к текущему производству», и отметил «практику, принятую Боголюбовым, по уничтожению документации, которая могла бы иметь отношение к этому производству».

В 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте по активам ответчиков. В настоящее время банк и его юридические советники перейдут в стадию взыскания ущерба и будут пытаться обратиться к принудительному исполнению решения суда относительно этих активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера — правительства Украины.

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