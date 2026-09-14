Бизнес предлагает пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для «критичности» Сегодня 16:19 Бизнес предлагает пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для «критичности»

Государственная налоговая служба совместно с бизнесом обсудила актуальные проблемы администрирования в условиях военного положения и усиления атак рф на складские помещения и производственные мощности компаний, в частности по восстановлению утраченных документов, списанию имущества на оккупированных территориях и безопасности данных о складах.

Что предлагает бизнес

Представительница немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer во время встречи в ГНС с бизнесом в понедельник предложила пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для предоставления статуса критического для экономики Украины предприятия и предложила для пострадавших предприятий ввести льготы.

В ответ и.о. председателя ГНС Леся Карнаух отметила, что вопрос определения критериев критичности относится к полномочиям Министерства экономики и окружающей среды, а какие-либо послабления или льготы напрямую влияют на наполнение госбюджета, из которого финансируется оборона и социальные выплаты.

«Что касается непосредственной критичности и объема налогов. Я могу сейчас гарантировать, мы со своей стороны максимально будем принимать меры для того, чтобы как можно быстрее предоставлять все необходимые справки и документы. Есть постановление, которое определяет непосредственно критерии по определению критичности. Это Министерство экономики… Вы знаете, что война — она дорогая и платится из бюджета и с помощью международных партнеров, льготы будут иметь влияние», — сказала Карнаух.

Представитель сети Comfy выразил просьбу не включать данные о складах и ангарах, где хранится продукция, в открытые реестры, поскольку из-за угрозы вражеских ударов такой учет создает серьезные риски безопасности и затрудняет аренду помещений у владельцев.

Некоторые представители предприятий предложили увеличить срок восстановления поврежденных документов. Сейчас он составляет 90 дней, что, по словам бизнеса, недостаточно. Относительно документов также звучали предложения о необходимости перехода на полностью электронный формат обмена информацией для уменьшения рисков уничтожения отчетности.

Бизнес также поднял вопрос о сложности в списании активов на оккупированных территориях, где из-за невозможности проведения физической инвентаризации возникает риск дополнительных налоговых начислений на уничтоженное имущество.

Среди других неотложных потребностей предприниматели назвали необходимость уточнения правил продажи поврежденной при обстрелах продукции, оптимизации работы с товарно-транспортными накладными (ТТН) и введения отдельных процедур для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за ограничений безопасности на разглашение информации о разрушении и оборудовании.

94% украинского бизнеса не имеют страхового покрытия военных рисков. Половина компаний просто не могут найти соответствующее покрытие, а для 43% его стоимость слишком высока. Ранее мы сообщали , чтоПоловина компаний просто не могут найти соответствующее покрытие, а для 43% его стоимость слишком высока.