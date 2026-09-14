0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес предлагает пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для «критичности»

13
Бизнес предлагает пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для «критичности»
Бизнес предлагает пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для «критичности»
Государственная налоговая служба совместно с бизнесом обсудила актуальные проблемы администрирования в условиях военного положения и усиления атак рф на складские помещения и производственные мощности компаний, в частности по восстановлению утраченных документов, списанию имущества на оккупированных территориях и безопасности данных о складах.

Что предлагает бизнес

Представительница немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer во время встречи в ГНС с бизнесом в понедельник предложила пересмотреть критерий объема уплаченных налогов для предоставления статуса критического для экономики Украины предприятия и предложила для пострадавших предприятий ввести льготы.
В ответ и.о. председателя ГНС Леся Карнаух отметила, что вопрос определения критериев критичности относится к полномочиям Министерства экономики и окружающей среды, а какие-либо послабления или льготы напрямую влияют на наполнение госбюджета, из которого финансируется оборона и социальные выплаты.
Читайте также
«Что касается непосредственной критичности и объема налогов. Я могу сейчас гарантировать, мы со своей стороны максимально будем принимать меры для того, чтобы как можно быстрее предоставлять все необходимые справки и документы. Есть постановление, которое определяет непосредственно критерии по определению критичности. Это Министерство экономики… Вы знаете, что война — она дорогая и платится из бюджета и с помощью международных партнеров, льготы будут иметь влияние», — сказала Карнаух.
Представитель сети Comfy выразил просьбу не включать данные о складах и ангарах, где хранится продукция, в открытые реестры, поскольку из-за угрозы вражеских ударов такой учет создает серьезные риски безопасности и затрудняет аренду помещений у владельцев.
Некоторые представители предприятий предложили увеличить срок восстановления поврежденных документов. Сейчас он составляет 90 дней, что, по словам бизнеса, недостаточно. Относительно документов также звучали предложения о необходимости перехода на полностью электронный формат обмена информацией для уменьшения рисков уничтожения отчетности.
Место для вашей рекламы
Бизнес также поднял вопрос о сложности в списании активов на оккупированных территориях, где из-за невозможности проведения физической инвентаризации возникает риск дополнительных налоговых начислений на уничтоженное имущество.
Среди других неотложных потребностей предприниматели назвали необходимость уточнения правил продажи поврежденной при обстрелах продукции, оптимизации работы с товарно-транспортными накладными (ТТН) и введения отдельных процедур для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из-за ограничений безопасности на разглашение информации о разрушении и оборудовании.
Ранее мы сообщали, что 94% украинского бизнеса не имеют страхового покрытия военных рисков. Половина компаний просто не могут найти соответствующее покрытие, а для 43% его стоимость слишком высока.
Также мы писали, что налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса. В частности, в системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждения. Для них будет установлена ​​специальная отметка — «субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии рф».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
БизнесНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems