В Минэкономики оценили влияние российских ударов на ВВП Сегодня 16:33 — Казна и Политика Совокупные экономические потери от разрушений, а также от блокады морских портов составляют около 1,5 п.п. ВВП только за этот год

Ущерб Украины от разрушения инфраструктуры и основных средств вследствие российских воздушных ударов может достигать около $10 млрд в год. Совокупные экономические потери от этих разрушений и блокады морских портов только в этом году могут усугубить динамику ВВП примерно на 1,5 процентного пункта.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES 2026), передает «Интерфакс-Украина».

«По оценкам Министерства экономики, общий ущерб от разрушения инфраструктуры и основных средств, вероятно, будет достигать около $10 млрд ежегодно. Совокупные экономические потери от этих разрушений, а также от блокады морских портов составляют около 1,5 п.п. ВВП только за этот год», — сказал он.

Прогноз роста ВВП

В Бюджетной декларации на 2027−2029 годы правительство прогнозировало рост ВВП Украины в этом году на 1,6%. В 2027 и 2028 ожидается ускорение экономического роста в соответствии с 4,5% и 5,3%.

Кравченко отметил, что экономические потери от войны возникают в условиях крайне ограниченного бюджетного и фискального пространства. По его словам, правительство пытается помочь общинам и бизнесу подготовиться к этим вызовам.

Среди инструментов поддержки министр назвал программу страхования военных рисков и льготного кредитования, которые планируется в ближайшее время расширить.

Читайте также Ущерб гражданскому бизнесу от российских обстрелов может достигать $2 миллиардов в год

«В настоящее время мы совместно с правительством работаем над предоставлением бизнесу кредитов на сумму до 1 млрд грн с компенсацией процентной ставки, что должно обеспечить поддержку ликвидности. Мы считаем, что это станет чрезвычайно важным инструментом для ритейлеров и участников цепей поставок, который позволит бизнесу эффективно преодолевать перебои, вызванные разрушением логистических маршрутов», — сказал он.

Он уточнил, что правительство будет компенсировать пять процентных пунктов кредитной ставки. Таким образом, если банк установит ставку на уровне 15% годовых, то бизнес будет платить 10%.