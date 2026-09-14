0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики оценили влияние российских ударов на ВВП

Казна и Политика
66
Совокупные экономические потери от разрушений, а также от блокады морских портов составляют около 1,5 п.п. ВВП только за этот год
Совокупные экономические потери от разрушений, а также от блокады морских портов составляют около 1,5 п.п. ВВП только за этот год
Ущерб Украины от разрушения инфраструктуры и основных средств вследствие российских воздушных ударов может достигать около $10 млрд в год. Совокупные экономические потери от этих разрушений и блокады морских портов только в этом году могут усугубить динамику ВВП примерно на 1,5 процентного пункта.
Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES 2026), передает «Интерфакс-Украина».
«По оценкам Министерства экономики, общий ущерб от разрушения инфраструктуры и основных средств, вероятно, будет достигать около $10 млрд ежегодно. Совокупные экономические потери от этих разрушений, а также от блокады морских портов составляют около 1,5 п.п. ВВП только за этот год», — сказал он.
Место для вашей рекламы

Прогноз роста ВВП

В Бюджетной декларации на 2027−2029 годы правительство прогнозировало рост ВВП Украины в этом году на 1,6%. В 2027 и 2028 ожидается ускорение экономического роста в соответствии с 4,5% и 5,3%.
Кравченко отметил, что экономические потери от войны возникают в условиях крайне ограниченного бюджетного и фискального пространства. По его словам, правительство пытается помочь общинам и бизнесу подготовиться к этим вызовам.
Среди инструментов поддержки министр назвал программу страхования военных рисков и льготного кредитования, которые планируется в ближайшее время расширить.
Читайте также
«В настоящее время мы совместно с правительством работаем над предоставлением бизнесу кредитов на сумму до 1 млрд грн с компенсацией процентной ставки, что должно обеспечить поддержку ликвидности. Мы считаем, что это станет чрезвычайно важным инструментом для ритейлеров и участников цепей поставок, который позволит бизнесу эффективно преодолевать перебои, вызванные разрушением логистических маршрутов», — сказал он.
Он уточнил, что правительство будет компенсировать пять процентных пунктов кредитной ставки. Таким образом, если банк установит ставку на уровне 15% годовых, то бизнес будет платить 10%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство экономики и окружающей среды предлагает ввести программу компенсации потери активов предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Максимальная выплата может составить до $10 млн на одно юридическое лицо.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭкономикаВВПБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems