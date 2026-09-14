Правительство планирует компенсировать бизнесу до $10 млн убытков за потерю активов из-за обстрелов

Министерство экономики и окружающей среды предлагает ввести программу компенсации потери активов предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Максимальная выплата может составить до $10 млн на одно юридическое лицо.
По информации агентства, которую предоставили два участника встреч представителей бизнеса с Министерством экономики и окружающей среды, ведомство рассматривает возможность привлечения средств в специальный страховой фонд.
Предполагается, что бизнес будет платить 2% стоимости активов, а основную ставку НДС могут повысить на 1 процентный пункт. Третьим источником финансирования должна стать дополнительная поддержка международных партнеров.
По оценкам Минэкономики, формирование Украиной своей части страхового фонда за счет повышения ставки НДС позволит привлечь внешнее финансирование в аналогичном или даже большем объеме. В целом в специальный фонд, по расчетам, может поступить $2−3 млрд.
Какие убытки будет компенсировать программа
На встречах говорилось о компенсации первых убытков (first loss). Такой механизм должен расширить способности компаний привлекать коммерческое страхование.
В случае поддержки правительства и парламента программа может заработать уже с 1 января 2027 года. Ее реализацию планируют осуществлять через государственное «Экспортно-кредитное агентство». В то же время программа не будет предусматривать страховое покрытие товаров.
Участники встреч уточнили, что выбор в пользу повышения НДС как одного из источников финансирования этого спецфонда обусловлен желанием охватить все отрасли, минимизировать инфляционный эффект и способствовать детенизации (участниками программы могут быть только плательщики НДС), тогда как альтернативные источники, как, например, дополнительная импортная пошлина, проигрывают по этим параметрам.
Сколько теряет бизнес из-за российских обстрелов
Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в августе оценивал убытки бизнеса в этом году от потери активов из-за российских обстрелов примерно в $10 млрд.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство готовит программу льготного кредитования бизнеса для пополнения оборотных средств. Максимальная сумма кредита для одного предприятия или группы предприятий составит до 1 млрд грн. При этом государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки.
Также мы рассказывали, что 94% украинского бизнеса не имеют страхового покрытия военных рисков. Половина компаний просто не могут найти соответствующее покрытие, 49% считают имеющееся страхование недостаточным, а для 43% его стоимость слишком высока.