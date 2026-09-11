Сколько складов уничтожено в Украине: совладелец Eva и Varus опроверг информацию о 90% потерь Сегодня 17:20 Склад Varus в Днепре

россия продолжает целенаправленно бить по складам и продовольственной логистике. Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%. В то же время, совладелец сетей Eva и Varus, президент корпорации Terwin Руслан Шостак заявляет, что россии понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов. По его словам, в настоящее время сохранилось практически 50% складских площадей высших классов.

«К сожалению, новости об уничтоженных объектах (складах, магазинах) стали рутиной. И писать об этом уже нет смысла. В первую очередь потому, что не хочется сеять панику. Недавно медиа подхватили информацию, что 90% складов в Украине уничтожены. Следом появились фотографии с пустыми полками в магазинах. Прямо „победа“ россии над украинским ритейлом. Считаю, что распространение такой дезинформации играет на руку только врагу. Мы же должны критически относиться к цифрам и фактам», — отметил Шостак.

Сколько складских площадей уничтожено в Украине

По словам Шостака, на сегодняшний день уничтожить все склады в Украине невозможно. С начала войны уничтожено 2,1 млн кв. м составов классов, А и Б+. Из них 1,5 млн кв. м приходится на Киевскую область. 900 тыс. кв. м было уничтожено с начала 2026 года.

К началу войны общая площадь украинских складов оценивалась примерно в 4,2 млн. кв. м классов, А и Б. В то же время с начала войны в эксплуатацию ввели еще 800 тыс. кв. м складских площадей.

Сколько складских площадей уничтожено в Украине, Инфографика: Руслан Шостак

Таким образом, общая площадь складских помещений в Украине составила около 5 млн. кв. м. Из них было уничтожено 2,1 млн. кв. м, а осталось примерно 2,9 млн. кв. м. То есть сохранилось практически 50% складских площадей высших классов. Если учесть складские помещения крупных предприятий по всей стране, речь идет еще о десятках миллионов квадратных метров площадей разных классов.

«При такой интенсивности россии понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине. Поэтому распространение подобных новостей считаю подрывом репутации украинской логистики и способом манипулятивных действий создать панику внутри страны», — заявил Шостак.

Что происходит с украинским ритейлом

По словам президента корпорации Terwin, ситуация в украинском ритейле сложная.

«Горько признавать, но происходящее сейчас — настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать полюбившуюся сеть — приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности. Но без паники. Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Дефицита в Украине не будет. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине», — сказал он.

Шостак отметил, что пострадавшей сети понадобится максимум две недели для возобновления работы и отладки новой цепи поставок.

«Разрушили один магазин — завтра появится другой в той же локации. А в стране есть тысячи предприятий, заменяющих любимый вами товар. Единственное, что может произойти — вы купите необходимый, но не ваш любимый товар и не в вашей любимой торговой сети», — добавил он.

Какая проблема самая большая для бизнеса

Самая большая проблема сегодня в том, по его словам, что бизнес в Украине не имеет возможности застраховаться, нет действенного льготного кредитования для крупного бизнеса, и потому основная задача Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины — найти инструмент помощи бизнесу и предложить его рынку. А рынок сам выберет, что ему подходит.