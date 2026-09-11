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День финансов: помощь от Канады, ограничение расходов, ПриватБанк запустил новый сервис

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В пятницу, 11 сентября, мы исследовали, сколько стоит час работы бытовых приборов, а вот Минфин предупредил об ограничении расходов.
Новая помощь Украине от Канады
Канада объявила семь новых пакетов поддержки для Украины, а также шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР. А Дания выделит около 7 млн ​​долл. в поддержку 1,8 млн. украинских ветеранов.
В то же время, Украина готовит рынок капитала к правилам ЕС и создает новую инфраструктуру для развития факторинга.
Ограничение расходов
Министерство финансов вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики. При этом госбюджет за 8 месяцев получил 2,29 трлн грн — где брали деньги смотрите здесь.
В то же время Госстат ухудшил оценку роста ВВП во 2-м квартале.
Проверки деклараций чиновников
Украина продолжает укреплять антикоррупционную систему даже в условиях полномасштабной войны. Система электронного декларирования уже является одним из ключевых элементов антикоррупционной архитектуры государства.
Новый сервис ПриватБанка
ПриватБанк официально открыл клиентам доступ к новому сервису . Об этом сообщила пресс-служба финучреждения. «Подписка» дает постоянный доступ к специальным предложениям от партнеров и дополнительным преимуществам от банка. Теперь каждый может выбрать свой уровень выгоды и получать до 1000 гривен ежемесячной совокупной экономии на ежедневных покупках и сервисах.
Двухкомнатная квартира по «єОселя»
По данным ЛУН, средняя стартовая цена 2-комнатной квартиры под программу «єОселя» варьируется от $36 800 до $142 000. Наиболее дружественный к бюджету покупателей — восточный и северный регионы.
Кстати, в Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40%.
Также в Украине предлагают ввести 10-летнюю гарантию на качество жилья.
Воинский учет
Военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически исключать из воинского учета в реестре Оберег. Лично обращаться в ТЦК и СП для этого больше не нужно.
Сколько стоит час работы бытовых приборов
Каждый месяц каждая украинская семья получает платежку с суммой, которую нужно оплатить за потребление электроэнергии. Часто она достаточно значительна, ведь в каждом домохозяйстве сегодня работают одновременно несколько мощных электроприборов. Сколько стоит час работы популярнейшей бытовой техники и как сократить расходы? Рассказываем в материале — Сколько стоит час работы бытовых приборов. И как посчитать это самостоятельно
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкБизнес
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