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Кувейт ввел вид на жительство сроком до 10 лет — детали

Мир
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Кувейт ввел вид на жительство сроком до 10 лет — детали
Кувейт ввел вид на жительство сроком до 10 лет — детали
Кувейт ввел вид на жительство сроком до 10 лет для определенных лиц, потерявших кувейтское гражданство, предоставив им таким образом законную возможность оставаться в стране в качестве иностранных резидентов.
Об этом пишет Antena3.
Новые положения были введены решением, выданным вице-премьер-министром и министром внутренних дел шейхом Фахадом Юсефом Саудом Аль-Сабахом.

Кто может получить

«Согласно новой статье, право на это могут получить лица, у которых было лишено кувейтского гражданства на основании статьи 13, пункта 4 Закона о гражданстве 1959 года. Это касается, в частности, натурализованных лиц, у которых было лишено гражданства по таким причинам, как поведение, которая считается вредной для экономического или социального порядка страны», — объяснили в материале.
Такая норма распространяется также на лиц, состоящих на содержании указанных лиц, которые получили гражданство через них и были включены в указ о лишении гражданства. Чтобы воспользоваться новым статусом, заявители должны либо восстановить свое первоначальное гражданство, либо получить другое.
«Важно отметить, что эта мера не восстанавливает кувейтское гражданство и не отменяет решения о его лишении. В то же время она предоставляет отдельный правовой статус, который позволяет лицам, которых это касается, остаться в Кувейте», — подчеркнули в публикации.

Сроки

Кувейт изменил правила касательно срока, в течение которого иностранные резиденты могут находиться за пределами страны. Для большинства из них этот срок составляет шесть месяцев, однако есть исключения для лиц, имеющих статус, предусмотренный статьей 7-бис, некоторых иностранных детей кувейтских женщин, владельцев недвижимости и инвесторов, отвечающих определенным условиям.
«Для домашних работников правила строже. Они могут отсутствовать в Кувейте не более четырех месяцев и рискуют потерять право на проживание, если превысят этот срок без предварительного разрешения», — предупредило издание.
По материалам:
Finance.ua
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