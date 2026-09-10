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Трамп хочет раздать каждому американцу по 5 тыс. долларов — условия

Мир
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп сделал американцам масштабное денежное обещание в преддверии промежуточных выборов. Он заявил, что каждый взрослый гражданин США получит 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом.
Такая программа обошлась бы бюджету свыше $1 трлн и уже вызвала бы вопрос ее реализации и этичности.
Об этом пишет The Guardian.

Что об этом известно

О выплатах Трамп заявил во время почти двухчасового выступления на первом в истории Республиканской партии съезде, посвященном промежуточным выборам. Мероприятие проходит в Далласе.
«Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами — и получите $5 тысяч», — заявил Трамп сторонникам.
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Он также призвал избирателей во время ноябрьских выборов «представить, что я в избирательном бюллетене», хотя сам Трамп не баллотируется на этих выборах.
Президент значительную часть выступления посвятил критике демократов и предупреждению о последствиях возможной победы Демократической партии. По его словам, в таком случае американцы могут лишиться налоговых льгот, безопасности и экономических достижений.

Обещание может стоить более $1 трлн

Предложение Трампа сразу привлекло внимание своей потенциальной стоимостью. Если выплатить по $5 тысяч каждому взрослому гражданину США, общая сумма может превысить $1 трлн.
В то же время в выступлении Трамп не объяснил подробно, из каких средств будут финансироваться такие выплаты и какой будет механизм их получения.
Обещание прозвучало на фоне обеспокоенности республиканцев перспективами на промежуточных выборах в ноябре. По прогнозам, партия может лишиться контроля над Палатой представителей.
Как пишет издание, Трамп дал понять, что рассчитывает лично повлиять на исход выборов. При этом его рейтинг одобрения, по данным издания, держится примерно на уровне 38%.
Из-за непопулярности президента часть республиканских кандидатов, участвующих в конкурентной гонке, даже пропустила двухдневный съезд.
Республиканцы заявляли, что главными темами их кампании будут снижение стоимости жизни, усиление контроля за границей, безопасность общин и поддержка американских работников и семей. В то же время во время съезда многие выступающие сосредоточились на культурных вопросах и критике демократов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТрампСШАКонгресс США
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