Трамп хочет раздать каждому американцу по 5 тыс. долларов — условия Сегодня 13:46 — Мир Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал американцам масштабное денежное обещание в преддверии промежуточных выборов. Он заявил, что каждый взрослый гражданин США получит 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Такая программа обошлась бы бюджету свыше $1 трлн и уже вызвала бы вопрос ее реализации и этичности.

Об этом пишет The Guardian

Что об этом известно

О выплатах Трамп заявил во время почти двухчасового выступления на первом в истории Республиканской партии съезде, посвященном промежуточным выборам. Мероприятие проходит в Далласе.

«Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами — и получите $5 тысяч», — заявил Трамп сторонникам.

Он также призвал избирателей во время ноябрьских выборов «представить, что я в избирательном бюллетене», хотя сам Трамп не баллотируется на этих выборах.

Президент значительную часть выступления посвятил критике демократов и предупреждению о последствиях возможной победы Демократической партии. По его словам, в таком случае американцы могут лишиться налоговых льгот, безопасности и экономических достижений.

Обещание может стоить более $1 трлн

Предложение Трампа сразу привлекло внимание своей потенциальной стоимостью. Если выплатить по $5 тысяч каждому взрослому гражданину США, общая сумма может превысить $1 трлн.

В то же время в выступлении Трамп не объяснил подробно, из каких средств будут финансироваться такие выплаты и какой будет механизм их получения.

Обещание прозвучало на фоне обеспокоенности республиканцев перспективами на промежуточных выборах в ноябре. По прогнозам, партия может лишиться контроля над Палатой представителей.

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Как пишет издание, Трамп дал понять, что рассчитывает лично повлиять на исход выборов. При этом его рейтинг одобрения, по данным издания, держится примерно на уровне 38%.

Из-за непопулярности президента часть республиканских кандидатов, участвующих в конкурентной гонке, даже пропустила двухдневный съезд.