Президент США Дональд Трамп сделал американцам масштабное денежное обещание в преддверии промежуточных выборов. Он заявил, что каждый взрослый гражданин США получит 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом.
Такая программа обошлась бы бюджету свыше $1 трлн и уже вызвала бы вопрос ее реализации и этичности.
Он также призвал избирателей во время ноябрьских выборов «представить, что я в избирательном бюллетене», хотя сам Трамп не баллотируется на этих выборах.
Президент значительную часть выступления посвятил критике демократов и предупреждению о последствиях возможной победы Демократической партии. По его словам, в таком случае американцы могут лишиться налоговых льгот, безопасности и экономических достижений.
Обещание может стоить более $1 трлн
Предложение Трампа сразу привлекло внимание своей потенциальной стоимостью. Если выплатить по $5 тысяч каждому взрослому гражданину США, общая сумма может превысить $1 трлн.
В то же время в выступлении Трамп не объяснил подробно, из каких средств будут финансироваться такие выплаты и какой будет механизм их получения.
Обещание прозвучало на фоне обеспокоенности республиканцев перспективами на промежуточных выборах в ноябре. По прогнозам, партия может лишиться контроля над Палатой представителей.
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Как пишет издание, Трамп дал понять, что рассчитывает лично повлиять на исход выборов. При этом его рейтинг одобрения, по данным издания, держится примерно на уровне 38%.
Из-за непопулярности президента часть республиканских кандидатов, участвующих в конкурентной гонке, даже пропустила двухдневный съезд.
Республиканцы заявляли, что главными темами их кампании будут снижение стоимости жизни, усиление контроля за границей, безопасность общин и поддержка американских работников и семей. В то же время во время съезда многие выступающие сосредоточились на культурных вопросах и критике демократов.