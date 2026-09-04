«Золотой купол» Трампа — триллионная ставка на технологии, которых еще не существует Сегодня 18:31 — Мир

Дональд Трамп

США делают ставку на технологию, которую еще несколько десятилетий назад сочли слишком сложной для реализации. Пентагон разворачивает масштабную программу «Золотой купол», которая предусматривает создание космических перехватчиков для уничтожения ракет с орбиты.

В то же время значительную часть финансовых рисков Вашингтон хочет перевести на частный сектор: компаниям предлагают разрабатывать и испытывать технологии за свой счет, рассчитывая на выгодные государственные контракты в будущем.

Об этом пишет Bloomberg

«Золотой купол» за $185 млрд

Программа противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 185 млрд долларов, инициированная президентом Дональдом Трампом, предусматривает создание космических перехватчиков, способных уничтожать ракеты с орбиты.

Пентагон рассчитывает на быстрое развитие американской космической индустрии, поддержку венчурных инвесторов и новую модель государственных контрактов, заставляющую компании конкурировать между собой.

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Цель — добиться того, чего не удалось реализовать в рамках Стратегической оборонной инициативы (SDI) президента Рональда Рейгана в 1980-х годах.

Ожидается, что частные компании смогут опробовать проверенные технологии до завершения президентского срока Трампа в 2028 году. При этом значительная часть финансовых рисков приходится не на американских налогоплательщиков, а на инвесторов компаний.

Сколько будет стоить космический щит

Программа сталкивается со сложными техническими задачами, огромными расходами и неопределенной политической поддержкой. По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, только развертывание сети космических перехватчиков может стоить более $700 млрд. Это почти в четыре раза больше суммы, которую администрация Трампа выделила на всю программу «Золотой купол».

Идея заключается в использовании вооруженных спутников, которые должны точно перехватывать ракеты. Объекты будут двигаться со скоростью, примерно в 20 раз превышающей скорость звука — около 6,7 км/с.

Пентагон считает такую ​​систему необходимой для защиты США от противников, в том числе россии и Китая, развивающих дальнобойное вооружение.

Компании инвестируют собственные средства

Пентагон использует модель, характерную для Силиконовой долины: компаниям предлагают вкладывать собственные деньги в разработки, получая шанс на будущие государственные контракты.

Среди 12 компаний, которые согласились на такие условия, — SpaceX, Anduril Industries и Lockheed Martin. Они планируют опробовать свои прототипы в космосе уже в следующем году.

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Подобный подход ранее использовала NASA при вовлечении SpaceX в создание ракеты Falcon 9. Министерство энергетики США также применяло схожую модель для развития исследований термоядерного синтеза.

Пентагон выделил $3,2 млрд на создание прототипов. Эта сумма значительно меньше фактических расходов компаний. По словам генерала Майкла Гетлейна, если технологию не удастся удешевить, дальнейшие контракты заключать не будут.

Компаниям придется идти на риск

В июле 2025 года представители Космических сил США сообщили потенциальным участникам программы, что на этапе отбора они получат всего около $50 тыс., хотя впоследствии сумма изменялась. При этом компании должны самостоятельно финансировать вывод своих прототипов на орбиту.

Также представители Пентагона предупреждали о рисках: перехватчики могут не сработать, а Конгресс может в будущем отменить программу. Однако для некоторых компаний это возможность привлечь значительные частные инвестиции и получить доступ к масштабным государственным контрактам.

«Попасть пулей в пулю»

Самая большая техническая проблема программы — очень короткое время для перехвата и огромных скоростей. У перехватчика будет всего несколько минут, чтобы обнаружить и уничтожить ракету между ее запуском и повторным вхождением в атмосферу. В то же время спутник совершает полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. Поэтому для постоянного покрытия территории могут понадобиться сотни или даже тысячи аппаратов.

Профессор Стив Феттер сравнивает задачу с «попаданием пулей в пулю». Для сравнения: обычная пуля движется со скоростью около 700 м/с, тогда как боеголовка — около 7 000 м/с.

По предварительным оценкам, стоимость одного перехватчика при массовом производстве составит от $5 млн до $20 млн.

Общие затраты на «Золотой купол», по оценкам Bloomberg и CBO, могут превысить $1 трлн. В этом случае программа станет самым дорогим оборонным проектом в истории.

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