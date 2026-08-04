Пентагон принял финальное решение о миссии помощи Украине Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Пентагон принял финальное решение о миссии помощи Украине

Министерство обороны США приказало своему Европейскому командованию ЗСУ осуществить реорганизацию Группы безопасности помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского командования США.

Фактически говорится, что Пентагон поручил передать руководство этой миссией своим союзникам в Европе.

В американском командовании заверили, что это решение никак не повлияет на поддержку Украины.

Также стало известно, что его принял непосредственно министр обороны США Пит Гегсет. В США подчеркнули, что подобные изменения подтверждают лидерскую роль Европы в поддержке обороны Украины на протяжении последнего года.

Кроме того, в Европейском командовании США отметили, что это решение позволит высвободить ресурсы для других глобальных приоритетов.

Еще 31 июля издание Politico сообщало, что Министерство обороны США отказывается от руководства Группой безопасности Украины, базирующейся в Германии.

Фактически это означает, что США больше не будут участвовать в формировании будущего вида украинской армии.

Группа безопасности помощи Украине (SAG-U) была создана 4 ноября 2022 года.

Она базируется в немецком Висбадене и координирует поставки вооружения, обучение украинских военных и логистическое обеспечение.

За три с половиной года работы через SAG-U было распределено более 2 млрд долларов помощи по Украине.

До сих пор эту миссию возглавлял американский генерал-лейтенант Гийом Боппер.

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