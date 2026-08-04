Украина накопила «долгов» перед ЕС за реформы на €7,35 млрд Сегодня 10:00 — Казна и Политика

До сих пор не выполнено восемь обязательств за 2025 год общей стоимостью 1,93 млрд евро

Количество невыполненных индикаторов Плана Украины, к которым привязана финансовая поддержка Европейского Союза по программам Ukraine Facility и частично Ukraine Support Loan, продолжает увеличиваться. Их суммарная стоимость достигла 7,35 млрд евро.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Мониторинг выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U.

«Долги по выполнению индикаторов — это определенная болезненная тема: они все больше накапливаются, и по состоянию на сегодняшний день это может стоить нам около 7,4 млрд евро», — сказала во время презентации Мониторинга эксперт проектов DiXi Group Алена Корогод.

Какие индикаторы Украина не выполнила за 2025 год

Согласно презентации, до сих пор не выполнено восемь обязательств за 2025 год общей стоимостью 1,93 млрд евро. Среди них:

изменения в законодательство по государственной службе (законопроект № 13478−1);

проведение следующей Национальной оценки рисков, оценка и при необходимости внесение изменений для разграничения PSO и не-PSO в государственных компаниях (№ 13620);

отмена приостановления действия закона о государственной помощи (№ 14345);

усовершенствование разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемую энергетику (№ 14271);

назначение номинированного оператора рынка электроэнергии и определение специального статуса НКРЭКУ.

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Отдельно Корогод остановилась на индикаторе 4.3 по увеличению кадрового состава ВАКС. Срок его выполнения просрочен уже более чем на год, что создает риск безвозвратной потери финансирования в размере 280 млн евро.

В то же время эксвицеппремьер по европейской интеграции Тарас Качка заверил, что эти средства будут получены, поскольку обязательство уже находится на стадии выполнения. По его словам, задержка имела объективные причины, в частности, из-за завышенных требований к отбору, которые были согласованы донорами.

Какие индикаторы не выполнены в 2026 году

По словам эксперта DiXi Group, в первом квартале 2026 года не было выполнено четыре индикатора суммарной «стоимостью» 2,3 млрд евро. Речь идет о:

запуске и использовании информационной системы управления человеческими ресурсами;

законодательстве по упрощенным процедурам неплатежеспособности для ММСП (№ 15024);

введении прозрачного отбора прокуроров на руководящие должности (№ 15343), а также Стратегию внедрения принципов циркулярной экономики и план мероприятий по ее реализации.

Корогод уточнила, что информационная система управления человеческими ресурсами уже работает, однако следует убедиться в целостном выполнении этого индикатора. Законопроекты подготовлены, но их еще нужно принять. Что касается Стратегии внедрения принципов циркулярной экономики и плана мер по ее реализации, то проект этого документа уже прошел публичные консультации, но еще не одобрен.

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Также в первом квартале 2026 года был индикатор 9.3 по распределению полномочий между уровнями публичного управления, однако он был перенесен.

«Второй квартал 2026 года тоже закончился, и здесь мы имеем минимум семь невыполненных индикаторов, которые сейчас стоят нам 3,12 млрд евро», — продолжила эксперт.

Она отметила, что дополнительно к ним есть еще четыре инвестиционных индикатора:

в образование — от 300 млн евро;

в здравоохранение — от 200 млн евро;

в жилье для ветеранов — от 200 млн евро;

5% грантовой поддержки для восстановления общин.

В то же время довольно долго ведутся дискуссии о том, как правильно считать их выполнение.

Смена правительства усложнила выполнение плана

Ведущая эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий добавила, что ситуацию с выполнением индикаторов ухудшила также смена правительства. В результате все правительственные законопроекты, не прошедшие первое чтение, были отозваны, хотя внесение некоторых из них было условием Плана Украины.

Бетлий подчеркнула, что такое накопление невыполненных индикаторов опасно, поскольку в третьем и четвертом кварталах этого года необходимо выполнить еще около полусотни индикаторов. Их количество выросло в связи с новым финансированием по Ukraine Support Loan в размере 8 млрд евро в этом году.

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Корогод напомнила, что в ходе завершенного в конце июля пересмотра Плана Украины было добавлено 27 индикаторов. Десять из них будут нуждаться в законодательных решениях, а общее количество индикаторов выросло со 146 до 173.

«Все финальные реформы должны быть завершены к третьему кварталу 2027 года, поскольку Украина еще должна отчитаться за выполнение реформ последнего квартала и успеть получить финансирование до окончания 2027 года», — отметила эксперт DiXi Group.

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