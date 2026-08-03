Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев

Бизнес пять месяцев подряд сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

В июле 2026 года ИОДА составил 50.1 по сравнению с 50.4 в июне 2026 года (в июле 2025 — 48.3).

Причины

Сохранению оптимистических оценок респондентов большинства опрошенных секторов способствовали:

поступление международной финансовой помощи;

быстрый потребительский спрос;

бюджетное финансирование для восстановления инфраструктуры и строительства дорог;

стабильная ситуация в энергетике;

улучшение инфляционных ожиданий;

сезонность.

В то же время сдерживающее влияние на экономическую активность предприятий оказали:

усиление интенсивности обстрелов критически важных объектов;

усложнение логистики;

незначительное усиление курсовых ожиданий;

дефицит обученных кадров.

Самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности в пятый раз подряд имели предприятия строительства. В то же время предприятия сферы услуг единственные предоставили сдержанные оценки деловой активности.

Респонденты всех секторов ожидали дальнейшего замедления темпов удорожания закупочных цен, цен на сырье и материалы, цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.

Только в сфере услуг ожидалось незначительное ускорение темпов удорожания цен/тарифов на собственные услуги.

Рынок труда пока в кризисе

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только респонденты строительства и дальше ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и сферы услуг были настроены на дальнейшее сокращение персонала.

Торговые компании были настроены на постоянное количество работников.

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