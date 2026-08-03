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Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев

Казна и Политика
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Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев
Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев
Бизнес пять месяцев подряд сохраняет положительные оценки результатов своей деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
В июле 2026 года ИОДА составил 50.1 по сравнению с 50.4 в июне 2026 года (в июле 2025 — 48.3).
Бизнес дал оценку результатов своей деятельности за 5 месяцев

Причины

Сохранению оптимистических оценок респондентов большинства опрошенных секторов способствовали:
  • поступление международной финансовой помощи;
  • быстрый потребительский спрос;
  • бюджетное финансирование для восстановления инфраструктуры и строительства дорог;
  • стабильная ситуация в энергетике;
  • улучшение инфляционных ожиданий;
  • сезонность.
В то же время сдерживающее влияние на экономическую активность предприятий оказали:
  • усиление интенсивности обстрелов критически важных объектов;
  • усложнение логистики;
  • незначительное усиление курсовых ожиданий;
  • дефицит обученных кадров.
Самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности в пятый раз подряд имели предприятия строительства. В то же время предприятия сферы услуг единственные предоставили сдержанные оценки деловой активности.
Респонденты всех секторов ожидали дальнейшего замедления темпов удорожания закупочных цен, цен на сырье и материалы, цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, а также стоимости товаров, закупленных для продажи.
Только в сфере услуг ожидалось незначительное ускорение темпов удорожания цен/тарифов на собственные услуги.

Рынок труда пока в кризисе

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только респонденты строительства и дальше ожидали увеличения общей численности работников, а предприятия промышленности и сферы услуг были настроены на дальнейшее сокращение персонала.
Торговые компании были настроены на постоянное количество работников.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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