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Нацгвардейцам, пограничникам и полицейским на фронте повысят зарплату вслед за ВСУ

Личные финансы
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Министр внутренних дел Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Какие выплаты предусмотрены

Новый механизм предусматривает, что гвардейцы, пограничники и полицейские, выполняющие боевые задачи, смогут получать до 460 тыс. грн в месяц.
Размер выплат зависит от сложности и опасности выполняемых задач, а также результатов боевой работы.
В частности, предусмотрены следующие дополнительные вознаграждения:
  • до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;
  • 170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии столкновения;
  • 70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;
  • 50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;
  • от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов — военнослужащих;
  • до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы для других категорий военнослужащих;
  • 40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;
  • 20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;
  • 100 тысяч гривен за каждого пленника;
  • 15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

Когда начнут начислять выплаты

Приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.
Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам, включив в них командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.
По материалам:
Finance.ua
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