Нацгвардейцам, пограничникам и полицейским на фронте повысят зарплату вслед за ВСУ Сегодня 21:33 — Личные финансы

Министр внутренних дел Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Какие выплаты предусмотрены

Новый механизм предусматривает, что гвардейцы, пограничники и полицейские, выполняющие боевые задачи, смогут получать до 460 тыс. грн в месяц.

Размер выплат зависит от сложности и опасности выполняемых задач, а также результатов боевой работы.

В частности, предусмотрены следующие дополнительные вознаграждения:

до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии столкновения;



70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;



50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;



от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов — военнослужащих;



до 10 тысяч гривен в месяц прохождения военной службы для других категорий военнослужащих;



40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;



20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;



100 тысяч гривен за каждого пленника;



15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.



Когда начнут начислять выплаты

Приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.

Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам, включив в них командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.

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