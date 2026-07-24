Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів Сьогодні 15:05

Перелік посад для нових військових контрактів

Міністерство оборони України розширило перелік посад, на які можуть призначатися військовослужбовці за піхотно-штурмовими контрактами, включивши до них командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Які посади додали

Оновлений перелік штатних посад офіцерського складу бойових військових частин Збройних сил України, які беруть участь в експериментальному проєкті, доповнили такими посадами:

командир мінометної (артилерійської) батареї;

заступник командира мінометної (артилерійської) батареї з психологічної підтримки персоналу;

командир мінометного (артилерійського) взводу;

командир мінометного (артилерійського) взводу — старший офіцер на батареї;

командир роти (для офіцерів за ВОС 393000 — бойове застосування, управління та забезпечення дій безпілотних систем, а також ВОС 063401 — бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу);

заступник командира роти (ВОС 393000 та 063401);

командир взводу (ВОС 393000 та 063401).

Таким чином, дія експериментального проєкту поширюється, зокрема, на командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів, які раніше не були включені до переліку.

Уточнили сферу застосування

Наказ також уточнює, що перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського і офіцерського складу застосовується лише до батальйонів (загонів), рот (у тому числі мінометних та артилерійських батарей), взводів, команд і груп, які входять до складу основних підрозділів бригад, полків, окремих центрів та окремих батальйонів, а також до розвідувальних батальйонів, рот і взводів.

Водночас дія переліків не поширюється на артилерійські (самохідні артилерійські) дивізіони.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство оборони розпочало масштабну Трансформацію Сил оборони. Одним із її ключових елементів стало запровадження нових мотиваційних контрактів для військовослужбовців бойових спеціальностей, нової системи додаткових виплат та нових правил проходження військової служби.

Так, Міноборони запровадило новий базовий контракт із справедливими умовами для всіх військовослужбовців. Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти. Термін базового контракту — 24 місяці.

Виплати складаються з двох частин — «базова ставка» 20 000 гривень + додаткові винагороди. Український військовослужбовець за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 000 гривень, загалом — не менше 30 000 гривень.

Міноборони також запроваджує піхотно-штурмові контракти із чіткими термінами служби та найвищими виплатами. Штурмовики та піхотинці отримуватимуть в середньому 300 000 гривень на місяць. Військовозобов’язані можуть підписати контракт на 14 місяців. Діючі військовослужбовці можуть підписати контракт на 10 місяців.

Також ми розповідали , що військовослужбовцям не треба чекати завершення попереднього контракту, бо після підписання нового контракту дія попереднього припиняється. Новий контракт набирає чинності з дня його укладення, зазначеного в наказі по особовому складу.

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