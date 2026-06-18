Виплати до 460 тис. гривень: хто з військових може отримати Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Виплати до 460 тис. гривень: хто з військових може отримати

Як повідомляє Міноборони, в межах комплексної трансформації Сил оборони України запроваджено піхотно-штурмові контракти із чіткими термінами служби та найвищими виплатами.

Новий контракт орієнтовано на доукомплектування піхотних посад у бойових підрозділах. Штурмовики та піхотинці отримуватимуть в середньому 300 000 гривень на місяць.

Ті, хто найбільше ризикує, заслуговують на максимальну винагороду.

Хто може підписати контракт

Піхотно-штурмовий контракт призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших фахівців.

Піхотно-штурмовий контракт можуть укласти:

цивільні особи;

діючі військовослужбовці;

звільнені з військової служби під час дії особливого періоду.

Для кожної категорії передбачено окремий термін контракту.

Терміни служби

Військовозобов’язані можуть підписати контракт на 14 місяців. У цей термін включено час, необхідний для базової загальної військової підготовки (БЗВП) за потреби, період адаптації в підрозділі та бойового злагодження.

Діючі військовослужбовці можуть підписати контракт на 10 місяців.

Звільнені з військової служби під час дії особливого періоду — від 6 місяців.

Які будуть виплати за піхотно-штурмовим контрактом

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна — не більше 460 000 гривень.

Виплати складаються з двох частин — «базова ставка» 20 000 гривень + додаткові винагороди за принципом «10/20/40».

Виплати на першій лінії:

10 000 гривень на день — за виконання завдань безпосередньо на бойових позиціях на рівні взводного опорного пункту;

20 000 гривень — за один день ударно-пошукових дій (знищення малих груп противника, розвідка, евакуація та повернення своїх позицій);

40 000 гривень — за один день штурмових дій із просуванням вперед.

Тилова надбавка становить 10 000 гривень на місяць. Тому навіть якщо захисник тимчасово перебуває в тилу — у відрядженні або відпустці — він отримуватиме від 30 000 гривень на місяць.

Додаткові винагороди:

100 000 гривень — за кожного ворога, взятого в полон;

15 000 гривень — за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.

Якщо контракт укладається вперше, передбачена виплата за підписання в діапазоні 27 000 — 33 000 гривень, залежно від військового звання.

Також раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

Раніше у Верховній Раді пропонували встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.

Водночас народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила , що в Україні до кінця 2026 року може виникнути серйозний дефіцит коштів на фінансування армії. За даними Рахункової палати, для забезпечення всіх передбачених законодавством виплат військовослужбовцям державі необхідно терміново знайти додатковий фінансовий ресурс у розмірі понад 365 мільярдів гривень.

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