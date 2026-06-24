Базовий контракт у ЗСУ: хто може підписати та скільки платитимуть Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Термін базового контракту – 24 місяці.

Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт із справедливими умовами для всіх військовослужбовців. Цей контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий та бойовий контракти.

Хто може підписати базовий контракт

Термін базового контракту — 24 місяці.

Новий базовий контракт можуть укласти:

військовозобов’язані;

діючі військовослужбовці.

Скільки триватиме відстрочка після закінчення контракту

Після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців.

Додатково нараховується відстрочка за бойові завдання і роки попередньої військової служби:

+1 день — за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць — за кожен рік служби до 2022 року.

Після базового контракту гарантується базова відстрочка на 6 місяців., mod.gov.ua

Загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю усіх підстав. Гарантоване надання відстрочки є перевагою нового базового контракту.

Які виплати передбачає базовий контракт

Виплати складаються з двох частин — «базова ставка» 20 000 гривень + додаткові винагороди.

Український військовослужбовець за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 000 гривень, загалом — не менше 30 000 гривень.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань і так далі.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, mod.gov.ua

Міноборони наголошує, що під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань:

при виконанні бойових завдань на пункті управління, в штабі або при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться, як у бойовому контракті;

при виконанні бойових завдань на першій лінії нараховуються виплати, як на піхотно-штурмовому контракті;

при першому укладенні контракту виплачується від 27 000 до 33 000 гривень, залежно від військового звання.

Раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

Військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань, mod.gov.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Міністерство оборони запускає комплексну трансформацію військової служби. У пріоритеті — зміцнити довіру до військової служби та зберегти першу лінію, посиливши піхотні й бойові підрозділи.

Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після яких гарантовано отримають право на відстрочку. Найбільші виплати передбачено для піхотних посад на передовій. Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна сума — не більше 460 000 гривень.

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