Государственный долг Украины превысил 9,49 трлн грн: что изменилось в июне Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Государственный долг Украины

По итогам первого полугодия 2026 года государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился более чем на 1,7 млрд долл. США. В то же время в гривневом и евро эквивалентах его объем вырос из-за поступления льготного финансирования от международных партнеров и курсовых изменений.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Структура долгового портфеля остается в основном льготной: 66,4% составляют кредиты на льготных условиях. Доля гарантированного государством долга продолжает сокращаться и по состоянию на 30 июня 2026 снизилась до 2,76%.

Объем государственного долга

По состоянию на 30 июня 2026 года общая сумма государственного долга и гарантированного государством долга Украины составила 9490,8 млрд грн (185,5 млрд евро или 211,6 млрд долл. США), в частности:

государственный внешний долг — 7 249,2 млрд грн (76,38%), или 141,7 млрд евро (161,6 млрд долл. США);

государственный внутренний долг — 1 979,5 млрд грн (20,86%), или 38,7 млрд евро (44,1 млрд долл. США);



гарантированный государством долг — 262,1 млрд грн (2,76%), или 5,1 млрд евро.



По сравнению с показателями на конец мая 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга вырос на 173,9 млрд грн, на 1,1 млрд долл. США и 4,4 млрд евро.

Почему долг вырос в июне

Рост долга в июне объясняется прежде всего поступлением льготного финансирования от Европейского Союза: портфель обязательств перед ЕС увеличился на 106,1 млрд. грн. (1,3 млрд долл. США, 2,4 млрд евро), а также поступлением нового финансирования от группы Всемирного банка по линии МБРР на сумму 69,9 млрд грн (1,3 млрд долл. США, 1,4 млрд евро).

По сравнению с началом года, государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился на 1,7 млрд долл. США, вырос на 448,1 млрд грн и на 4,1 млрд евро. Это расхождение связано с эффектом курсового пересчета: доллар США за полгода укрепился и к гривне, и к евро, тогда как льготное финансирование партнеров продолжало поступать вне зависимости от валюты учета.

Доля гарантированного долга уменьшается

Гарантированный государством долг продолжает сокращаться: за первое полугодие 2026 года он снизился с 276,7 до 262,1 млрд грн (с 5,55 до 5,12 млрд евро), то есть на 14,6 млрд грн, или на 5,3%. Его доля в общем долге снизилась с 3,06% до 2,76%.

Кто основной кредитор Украины

В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга преобладают льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — около 66,4% портфеля.

Крупнейшим кредитором остается Европейский Союз: с учетом кредита в рамках механизма ERA на него приходится 3710,3 млрд грн (72,5 млрд евро), или 39,1% общего долга.

Доля внутреннего долга составляет около 21,5%, облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) — около 8,8%, а займы коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 1,9%.

Остальные портфели (около 1,4%) приходится на другие обязательства.

Крупнейшим кредитором остается Европейский союз, mof.gov.ua

Валютная структура долга

На 30 июня 2026 года наибольшую долю в валютной структуре государственного и гарантированного государством долга занимал евро — 44,9%.

Далее распределение выглядит следующим образом:

доллар США — 23,1%;

гривна — 20,0%;

СДР — 8,8%;

английский фунт стерлингов, канадский доллар и японская иена — совокупно около 3,1%.

Стоимость долга и сроки погашения

По состоянию на конец июня 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,43% против 4,51% в январе 2026 года и 4,5% в июне 2025 года.

В то же время, средневзвешенный срок до погашения государственного долга составил 13,15 лет против 13,39 года в январе 2026 года и 12,1 года в июне 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и дольше по срокам погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

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