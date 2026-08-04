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Президент утвердил права мобилизованных осужденных

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский 4 августа подписал закон, определяющий права и условия прохождения военной службы для лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания для службы по контракту в ВСУ.
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Соответствующий законопроект № 15225 вносит изменения в законы о социальной и правовой защите военнослужащих и о воинской обязанности и военной службе.
В частности, военные этой категории получают такие же права, как и другие военнослужащие. Среди них — право на ежегодный основной отпуск, а также дополнительный отпуск при возвращении из плена.
Закон также расширяет список мест, где такие военнослужащие могут проходить лечение и реабилитацию по решению военно-врачебной комиссии.
Кроме того, документ гарантирует женщинам-военнослужащим из этой категории право на отпуск по беременности и родам.
Отдельные изменения касаются прохождения службы. Закон позволяет переводить таких военнослужащих в другие подразделения Вооруженных сил Украины, а также расширяет перечень оснований для досрочного расторжения контракта и увольнения с военной службы.
Верховная Рада приняла закон 14 июля.
По материалам:
Корреспондент.net
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