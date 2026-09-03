Трамп подписал закон о финансировании во избежание шатдауна во время выборов Сегодня 18:34 — Мир

Трамп подписал закон о финансировании во избежание шатдауна во время выборов

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о временном государственном финансировании, которое позволит предотвратить прекращение работы правительства по меньшей мере до 11 декабря.

Об этом сообщает The Hill , передает «Европейская правда».

Подписав закон «О продлении финансирования и продлении полномочий на 2027 год», Трамп обеспечил финансирование федеральных ведомств на период от промежуточных выборов в Конгресс в ноябре до декабря.

Этот закон был принят Сенатом и Палатой представителей подавляющим большинством голосов — 90 против 6 и 370 против 48 соответственно. Законодатели в обеих палатах поспешно приняли меры за несколько недель до окончательного срока финансирования 30 сентября.

Эта временная мера была необходима, поскольку Конгресс до сих пор не смог завершить работу ни над одним из 12 законопроектов о расходах, финансирующих государственные программы на полный финансовый год, который длится до 30 сентября 2027 года. Эти программы охватывают разные отрасли, от внутренней безопасности и федеральной правоохранительной деятельности до энергетики, жилья и обороны.

С начала второго срока Трампа Конгресс охвачен противостоянием между республиканцами, удерживающими большинство в обеих палатах, и демократическим меньшинством в Палате представителей и Сенате.

Результатом стали три частичные прекращения работы правительства («шатдауны»), которые в общей сложности имели рекордную продолжительность — 161 день.

В этот раз ни республиканцы, ни демократы не хотели начала четвертого «шатдауна» во время выборов в Конгресс, который потенциально может разозлить избирателей, уже возмущенных из-за высоких цен, многомесячной войны США и Израиля против Ирана, которая взвинтила цены на нефть и газ.

Економічна Правда По материалам:

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