Чехия одобрила новые правила для водителей Uber, Bolt и Wolt Сегодня 22:34 — Мир

Новые правила для Uber, Bolt и Wolt

Правительство Чехии 31 августа одобрило законопроект о платформенном труде, который, в частности, будет касаться сервисов Uber, Bolt и Wolt. Водителей и курьеров не будут переводить автоматически из статуса самозанятых в наем работники — решающим будет фактический способ организации их работы.

Об этом сообщает Чехия Онлайн.

Министерство труда и социальных дел Чехии (Ministerstvo práce a соціальних vecí, MPSV) назвало Uber, Bolt и Wolt типичными цифровыми рабочими платформами. Правила будут распространяться на платформенную работу, выполняемую в Чехии, независимо от того, где зарегистрирована сама компания.

OSVČ автоматически не станут наемными работниками

Законопроект вводит опровергаемую презумпцию трудовых отношений. Если фактический способ работы имеет признаки зависимого труда, статус человека смогут определять с учетом этих обстоятельств. Платформа или посредник будут иметь возможность доказать, что конкретные трудовые отношения не имеют признаков наемного труда.

Прежде всего, будут оценивать, кто организует и контролирует работу, получает ли человек обязательные указания и определяют ли ему рабочее время.

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Если работник самостоятельно решает, когда выходить на работу, сколько часов работать и когда делать перерывы, это может свидетельствовать о его статусе самозанятого лица.

Человек, считающий, что формально работает как OSVČ, но фактически выполняет зависимую работу, сможет обратиться с письменным квалифицированным представлением в инспекцию труда.

Важные решения алгоритмов можно будет пересматривать

Новые правила отдельно регулируют алгоритмы, которые распределяют заказы, оценивают работников или влияют на их доступ к платформе. Работники должны получать понятную информацию о таких системах, а более подробные сведения по запросу платформа стандартно должна будет предоставить в течение 30 дней.

Решения с серьезными негативными последствиями нельзя будет оставить только алгоритму. Если речь идет об ограничении, приостановлении или прекращении договора или блокировании аккаунта, человек будет иметь право на объяснение и пересмотр решения человеком.

Правила алгоритмического управления и защиты персональных данных будут распространяться также на платформенных работников, которые останутся самозанятыми. Для них предусмотрена возможность переносить часть данных, созданных во время работы, например оценки и отзывы.

Сейчас это одобренный правительством законопроект. MPSV планирует, что правила платформенного труда начнут действовать с 1 января 2027 года.

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