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Uber покупает владельца Glovo за 13 млрд евро

Фондовый рынок
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Владелец Glovo перейдет под контроль Uber
Владелец Glovo перейдет под контроль Uber
Американская Uber Technologies договорилась о приобретении за 13 миллиардов евро немецкой компании Delivery Hero, являющейся владельцем сервиса доставки Glovo.
Об этом говорится в релизе компании.

Условия сделки

По условиям сделки об объединении бизнеса, Uber предложит акционерам Delivery Hero по 41,5 евро за акцию, что соответствует оценке компании в 13 млрд евро.
После завершения сделки, ожидаемого во второй половине 2027 года, объединенная платформа будет работать в 99 странах.
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В компании отмечают, что этот шаг должен объединить глобальную технологическую платформу и мобильную сеть Uber с локальными брендами Delivery Hero, ее партнерской сетью и направлением быстрой доставки товаров.
По словам CEO Uber Дара Хосровшахи, объединение платформ позволит сделать доставку более доступной и надежной для миллионов людей в самых динамичных экономиках мира, а также создать больше возможностей для продавцов и курьеров.

Что изменится для Glovo в Украине

Для Украины сделка означает, что Glovo Украина, входящая в список бизнесов Delivery Hero, после завершения процесса перейдет под контроль Uber.
При этом в Delivery Hero подчеркнули, что до закрытия сделки компании продолжат работать независимо друг от друга. Завершение приобретения ожидается во второй половине 2027 года после получения необходимых разрешений и других условий соглашения.
В рамках договоренностей Uber также обязалась сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине, не сокращать персонал минимум до 2029 года и инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.
По материалам:
УНІАН
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