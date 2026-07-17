Uber покупает владельца Glovo за 13 млрд евро Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

Владелец Glovo перейдет под контроль Uber

Американская Uber Technologies договорилась о приобретении за 13 миллиардов евро немецкой компании Delivery Hero, являющейся владельцем сервиса доставки Glovo.

Об этом говорится в релизе компании.

Условия сделки

По условиям сделки об объединении бизнеса, Uber предложит акционерам Delivery Hero по 41,5 евро за акцию, что соответствует оценке компании в 13 млрд евро.

После завершения сделки, ожидаемого во второй половине 2027 года, объединенная платформа будет работать в 99 странах.

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В компании отмечают, что этот шаг должен объединить глобальную технологическую платформу и мобильную сеть Uber с локальными брендами Delivery Hero, ее партнерской сетью и направлением быстрой доставки товаров.

По словам CEO Uber Дара Хосровшахи, объединение платформ позволит сделать доставку более доступной и надежной для миллионов людей в самых динамичных экономиках мира, а также создать больше возможностей для продавцов и курьеров.

Что изменится для Glovo в Украине

Для Украины сделка означает, что Glovo Украина, входящая в список бизнесов Delivery Hero, после завершения процесса перейдет под контроль Uber.

При этом в Delivery Hero подчеркнули, что до закрытия сделки компании продолжат работать независимо друг от друга. Завершение приобретения ожидается во второй половине 2027 года после получения необходимых разрешений и других условий соглашения.

В рамках договоренностей Uber также обязалась сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине, не сокращать персонал минимум до 2029 года и инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.

УНІАН По материалам:

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