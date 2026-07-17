Uber покупает владельца Glovo за 13 млрд евро

В компании отмечают, что этот шаг должен объединить глобальную технологическую платформу и мобильную сеть Uber с локальными брендами Delivery Hero, ее партнерской сетью и направлением быстрой доставки товаров.
По словам CEO Uber Дара Хосровшахи, объединение платформ позволит сделать доставку более доступной и надежной для миллионов людей в самых динамичных экономиках мира, а также создать больше возможностей для продавцов и курьеров.
Что изменится для Glovo в Украине
Для Украины сделка означает, что Glovo Украина, входящая в список бизнесов Delivery Hero, после завершения процесса перейдет под контроль Uber.
При этом в Delivery Hero подчеркнули, что до закрытия сделки компании продолжат работать независимо друг от друга. Завершение приобретения ожидается во второй половине 2027 года после получения необходимых разрешений и других условий соглашения.
В рамках договоренностей Uber также обязалась сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине, не сокращать персонал минимум до 2029 года и инвестировать 2 млрд евро в Германию в течение следующих пяти лет.