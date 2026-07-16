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Ботанический сад им. Гришко: прокуратура обжалует решение суда из-за риска потери государственного имущества

Фондовый рынок
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Ботанический сад им. Гришко: прокуратура обжалует решение суда из-за риска потери государственного имущества
Офис Генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда города Киева, отказавшего в удовлетворении иска о признании недействительным договора между Национальным ботаническим садом им. М. М. Гришко НАН Украины и частным обществом.
Об этом сообщает прокуратура Киева.

О чем идет речь

Речь идет о договоре, заключенном в 2018 году, предусматривающем реконструкцию объектов недвижимости на территории ботанического сада.
По его условиям по завершении работ большая часть реконструированных объектов должна перейти в собственность частной компании.
По мнению прокуратуры, реализация такого договора создает риск незаконного отчуждения государственного имущества и земель природно-заповедного фонда, на которых оно расположено. В нарушение законодательства при заключении этого договора также указывала Государственная аудиторская служба Украины.
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В июне 2026 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении Специализированной экологической прокуратуры, придя к выводу, что спорный договор не противоречит интересам государства и общества.
Прокуратура не согласна с этим решением и настаивает на его пересмотре в апелляционном порядке.

Справка Finance.ua:

  • Национальный ботанический сад им. М. М. Гришко — это почти 130 гектаров территории природно-заповедного фонда и памятник садово-паркового искусства национального значения.
  • Здесь расположена знаменитая Сиреневая роща, а коллекция растений — одна из крупнейших в Европе. Ботанический сад имеет исключительное природоохранное, научное и рекреационное значение.
По материалам:
Finance.ua
Прокуратура
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