НКЦБФР будет выявлять нарушителей и заграницей: подписан меморандум Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Церемония подписания прошла в штаб-квартире IOSCO в Мадриде. https://www.nssmc.gov.ua/

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку официально подписала Многосторонний меморандум IOSCO (MMoU) — ключевой международный документ, объединяющий регуляторов рынков капитала из более чем 100 стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Подготовка к подписанию длилась несколько лет

Подписанию меморандума предшествовала многолетняя подготовительная работа. НКЦБФР приводила украинское законодательство в соответствие с международными стандартами, расширяла собственные полномочия и проходила оценки со стороны экспертов IOSCO.

В ходе проверки оценивалась способность украинского регулятора эффективно сотрудничать с иностранными надзорными органами, обмениваться информацией, проводить расследование и обеспечивать защиту конфиденциальных данных.

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По результатам оценки Комиссия успешно подтвердила соответствие необходимым требованиям.

Глава НКЦБФР Алексей Семенюк отметил, что Украина получила прямой канал сотрудничества с регуляторами свыше 100 юрисдикций вместо того, чтобы получать необходимую информацию в обход формальных процедур", — отметил председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Что изменится для украинского регулятора

Теперь НКЦБФР может напрямую и оперативно сотрудничать с регуляторами других стран:

обмениваться информацией об операциях на рынках капитала;

получать данные о конечных бенефициарных владельцах участников рынка;

запрашивать документы для расследований и совместно раскрывать трансграничные нарушения: манипулирование рынком, инсайдерскую торговлю и другие злоупотребления.

На практике это означает, что операции, которые раньше могли оставаться без внимания украинского регулятора из-за отсутствия прямого канала взаимодействия с иностранными коллегами, теперь подпадают под общий контроль. Обмен информацией происходит на взаимной основе — Украина будет также предоставлять данные иностранным регуляторам по их запросам.

Почему это важно для украинского рынка капитала

Доверие инвесторов напрямую зависит от того, насколько прозрачным и подотчетным является рынок, в который они вкладывают средства.

Стать подписчиком IOSCO MMoU является одним из самых важных международных сигналов доверия в сфере финансов. Статус подписанта повышает прозрачность и добродетель украинского рынка капитала, усиливает защиту прав инвесторов и укрепляет международную репутацию Украины как государства, внедряющего лучшие мировые стандарты регулирования.

Участие украинской делегации в мероприятиях IOSCO состоялось при поддержке Всемирного банка в рамках программы Development Policy Operation (DPO). Программа направлена ​​на поддержку ключевых структурных реформ в Украине, в частности, развитие рынков капитала, усиление институциональной способности регуляторов и внедрение международных стандартов регулирования.

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