Apple обвинила бывших сотрудников в передаче секретной информации OpenAI Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Apple требует возмещения ущерба. Фото: https://voi.id/

Компания Apple подала иск против OpenAI, обвинив разработчика искусственного интеллекта в краже коммерческих тайн для создания собственного аппаратного устройства.

Об этом пишет The Guardian.

В иске утверждается, что OpenAI переманивала сотрудников Apple и склоняла их к передаче конфиденциальных материалов, дизайна продуктов и другой закрытой информации компании.

«В последнее время появились существенные доказательства того, что работники OpenAI незаконно завладели секретной и конфиденциальной информацией Apple о наших еще не представленных технологиях, процессах и продуктах», — заявил представитель Apple.

Спикер OpenAI Дрю Пусатери сообщил, что компания изучает судебные материалы.

В компании подчеркнули, что постоянно работают над созданием новых технологий и уделяют особое внимание защите интеллектуальной собственности.

Apple требует возмещения ущерба, а также судебного решения, которое запретит OpenAI владеть или использовать коммерческие тайны компании.

Партнерство между компаниями сменилось судебным конфликтом

Иск Apple стал неожиданным поворотом в отношениях между двумя технологическими компаниями, в 2024 году объявившими о масштабном партнерстве. В рамках этого сотрудничества Apple интегрировала чат-бот ChatGPT от OpenAI в операционные системы для iPhone, iPad и Mac.

Однако во время презентации обновленного голосового помощника Siri в прошлом месяце компания Apple использовала для его функций искусственного интеллекта модель Gemini от Google, а не ChatGPT.

Напряжение в отношениях между компаниями начало расти в прошлом году после того, как OpenAI приобрела за 6,4 млрд долларов стартап в сфере аппаратного обеспечения, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом.

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Стартап io Products, основанный Айвом, также фигурирует в иске Apple.

«Молодой аппаратный бизнес OpenAI сейчас крайне неустойчив из-за незаконного использования присвоенных коммерческих тайн», — говорится в исковом заявлении Apple.

Apple обвиняет бывших сотрудников в передаче конфиденциальной информации

В иске отмечается, что несколько бывших сотрудников Apple перешли к OpenAI, забрав с собой коммерческие тайны компании. Среди них упоминается руководитель аппаратного направления OpenAI Тан Ю Тан, ранее занимавший должность вице-президента Apple.

Apple утверждает, что он передал OpenAI информацию о поставщиках компании и поощрял кандидатов на работу в OpenAI раскрывать конфиденциальные сведения об Apple во время собеседований.

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В иске также отмечается, что он просил кандидатов, еще работавших в Apple, приносить на собеседования «реальные компоненты» компании для демонстрации и обсуждения.

Еще один бывший сотрудник Apple Чанг Лю, которого тоже упоминают в материалах дела, обвиняется в том, что после увольнения он оставил у себя ноутбук компании. По утверждению Apple, Лю воспользовался ошибкой в ​​системе аутентификации, получил доступ к внутренней сети компании и скачал десятки конфиденциальных файлов, связанных с аппаратными разработками.

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