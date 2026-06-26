Apple повысила цены на MacBook, iPad и Vision Pro
Цены на Mac и iPad
- Базовая версия MacBook Neo подорожала с 599 до 699 долларов.
- Стоимость 13-дюймового MacBook Air выросла с 1099 до 1299 долларов, а 14-дюймового MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов.
- Начальная цена 16-дюймового MacBook Pro теперь составляет 2999 долларов вместо 2499 долларов.
- Цена настольного компьютера iMac выросла с 1 299 до 1 499 долларов, а Mac Studio — с 1 999 до 2 499 долларов.
Новые цены на устройстве Apple
- Стоимость старшей версии MacBook Neo с увеличенным объемом памяти и поддержкой Touch ID выросла с 699 до 799 долларов.
- Максимально оснащенный 16-дюймовый MacBook Pro теперь стоит 9999 долларов.
- Цена 15-дюймового MacBook Air повысилась с 1299 до 1499 долларов.
- Конфигурация Mac mini с процессором M4 Pro подорожала с 1399 до 1599 долларов.
- Базовая модель ранее уже выросла в цене с 599 до 799 долларов после отмены доступной комплектации.
- 11-дюймовый iPad Pro теперь стоит от 1 199 долларов вместо 999 долларов, а 13-дюймовая версия — от 1 499 долларов вместо 1 299 долларов.
- Цена 11-дюймового iPad Air выросла с 599 до 749 долларов, а 13-дюймового — с 799 до 949 долларов.
- Базовый iPad подорожал с 349 до 449 долларов, а iPad mini — с 499 до 599 долларов.
- Стандартный HomePod теперь стоит 349 долларов вместо 299 долларов.
- Цена HomePod mini выросла со 99 до 129 долларов, а Apple TV — со 129 до 199 долларов.
- Гарнитура Apple Vision Pro теперь стартует от 3699 долларов вместо 3499 долларов. Версия с 1 ТВ памяти стоит 4199 долларов.
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