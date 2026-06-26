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Apple повысила цены на MacBook, iPad и Vision Pro

Личные финансы
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На фоне новостей акции Apple подешевели на 6,1%
На фоне новостей акции Apple подешевели на 6,1%
Компания Apple повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad, домашние устройства и гарнитуру Vision Pro. Такое решение в Apple объяснили ростом затрат из-за дефицита чипов памяти и накопителей. В то же время, Apple не повышала стоимость iPhone, Apple Watch и AirPods, хотя не исключила возможности дальнейшего пересмотра цен на другие продукты.
Об этом сообщает Bloomberg.
На фоне новостей акции Apple подешевели на 6,1% до 275,15 доллара. Это стало самым сильным однодневным падением котировок компании с 4 апреля 2025 года.

Цены на Mac и iPad

  • Базовая версия MacBook Neo подорожала с 599 до 699 долларов.
  • Стоимость 13-дюймового MacBook Air выросла с 1099 до 1299 долларов, а 14-дюймового MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов.
  • Начальная цена 16-дюймового MacBook Pro теперь составляет 2999 долларов вместо 2499 долларов.
  • Цена настольного компьютера iMac выросла с 1 299 до 1 499 долларов, а Mac Studio — с 1 999 до 2 499 долларов.
В компании заявили, что стремительное расширение дата-центров для искусственного интеллекта повлекло за собой резкий рост спроса на память и накопители. По словам представителя Apple, компания еще не сталкивалась с столь масштабным и быстрым повышением стоимости компонентов.
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Также в Apple отметили, что долгое время сдерживали рост цен для потребителей, однако теперь вынуждены частично переводить дополнительные расходы на покупателей.

Новые цены на устройстве Apple

  • Стоимость старшей версии MacBook Neo с увеличенным объемом памяти и поддержкой Touch ID выросла с 699 до 799 долларов.
  • Максимально оснащенный 16-дюймовый MacBook Pro теперь стоит 9999 долларов.
  • Цена 15-дюймового MacBook Air повысилась с 1299 до 1499 долларов.
  • Конфигурация Mac mini с процессором M4 Pro подорожала с 1399 до 1599 долларов.
  • Базовая модель ранее уже выросла в цене с 599 до 799 долларов после отмены доступной комплектации.
  • 11-дюймовый iPad Pro теперь стоит от 1 199 долларов вместо 999 долларов, а 13-дюймовая версия — от 1 499 долларов вместо 1 299 долларов.
  • Цена 11-дюймового iPad Air выросла с 599 до 749 долларов, а 13-дюймового — с 799 до 949 долларов.
  • Базовый iPad подорожал с 349 до 449 долларов, а iPad mini — с 499 до 599 долларов.
  • Стандартный HomePod теперь стоит 349 долларов вместо 299 долларов.
  • Цена HomePod mini выросла со 99 до 129 долларов, а Apple TV — со 129 до 199 долларов.
  • Гарнитура Apple Vision Pro теперь стартует от 3699 долларов вместо 3499 долларов. Версия с 1 ТВ памяти стоит 4199 долларов.

Беспрецедентное повышение цен

Нынешний пересмотр цен стал одним из самых масштабных в современной истории Apple. Ранее компания повышала стоимость отдельных моделей, в том числе iPhone 17 Pro, в прошлом году подорожавшего на 100 долларов. Однако одновременное повышение цен в ряде продуктовых категорий произошло впервые.
В марте Apple уже поднимала цены на MacBook Air и MacBook Pro вместе с обновлением технических характеристик устройств, что частично компенсировало подорожание.
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В компании признали, что новость о росте цен вряд ли будет положительно воспринята пользователями и заверили, что продолжают искать возможные решения.
Руководство Apple в ходе отчета за второй квартал сообщило, что дефицит памяти будет усиливаться в течение года.
Генеральный директор компании Тим Кук заявил, что недостаток компонентов уже влияет на поставку продукции. Часть моделей Mac сталкивается с ограничениями производства и задержками отгрузок. Компания не ожидает скорого завершения кризиса, а ограничения могут занять еще несколько месяцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
AppleiPhoneiPadТехника
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