Apple сохранит текущий уровень цен iPhone 18 Pro за счет экономии — аналитики Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Цена iPhone 17/18/19 не будет такой уж высокой

Несмотря на заявление Тима Кука о неизбежном удорожании устройств Apple и предыдущие прогнозы цены iPhone 18 Pro на уровне $1399, компания, кажется, все же нашла возможность практически сохранить существующий уровень цен.

Рост себестоимости будет компенсирован экономией, рассказывает аналитик Макс Вайнбах со ссылкой на JP Morgan.

Повышение на $50−100

Согласно анализу, расшифрованному Notebookcheck, хотя расходы Apple на DRAM и флэш-память возрастут с $65 до $228 между 2025 и 2027 годами, Apple будет противодействовать этому сокращением расходов на другие компоненты.

Ожидается, что производственная стоимость iPhone 18 Pro без учета памяти снизится с $449 до $426. По iPhone 19 Pro аналитики ожидают дальнейшего снижения себестоимости до $384. Чтобы обеспечить экономию, Apple, помимо прочего, будет полагаться на собственный 5G-модем, заменяющий продукцию Qualcomm.

Was just looking at the research for iPhone price increases from JP Morgan



They think it won't be that high for the iPhone 17/18/19



As in, they believe it could be a $50 increase in price. They'll save in other ways to offset memory, plus swapping to Apple modem for savings pic.twitter.com/he20kad7g5 — Max Weinbach (@mweinbach) June 23, 2026

«Только что пересматривал исследования JP Morgan по росту цен на iPhone. Они считают, что цена iPhone 17/18/19 не будет такой уж высокой. То есть это может быть рост на $50. Они будут экономить другими способами, чтобы компенсировать затраты на память, а также перейдут на модем Apple для экономии», — пишет Вайнбах.

JP Morgan подсчитала, что в результате оптимизации расходов производственные издержки возрастут всего на $26 в этом году и еще на $56 в следующем. Чтобы сохранить текущую норму прибыли, Apple сможет повысить цену базовой модели «всего лишь» на $50−100. Это достаточно много, но это не шоковое удорожание в полтора раза.

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