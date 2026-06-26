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Apple сохранит текущий уровень цен iPhone 18 Pro за счет экономии — аналитики

Технологии&Авто
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Цена iPhone 17/18/19 не будет такой уж высокой
Цена iPhone 17/18/19 не будет такой уж высокой
Несмотря на заявление Тима Кука о неизбежном удорожании устройств Apple и предыдущие прогнозы цены iPhone 18 Pro на уровне $1399, компания, кажется, все же нашла возможность практически сохранить существующий уровень цен.
Рост себестоимости будет компенсирован экономией, рассказывает аналитик Макс Вайнбах со ссылкой на JP Morgan.

Повышение на $50−100

Согласно анализу, расшифрованному Notebookcheck, хотя расходы Apple на DRAM и флэш-память возрастут с $65 до $228 между 2025 и 2027 годами, Apple будет противодействовать этому сокращением расходов на другие компоненты.
Ожидается, что производственная стоимость iPhone 18 Pro без учета памяти снизится с $449 до $426. По iPhone 19 Pro аналитики ожидают дальнейшего снижения себестоимости до $384. Чтобы обеспечить экономию, Apple, помимо прочего, будет полагаться на собственный 5G-модем, заменяющий продукцию Qualcomm.
«Только что пересматривал исследования JP Morgan по росту цен на iPhone. Они считают, что цена iPhone 17/18/19 не будет такой уж высокой. То есть это может быть рост на $50. Они будут экономить другими способами, чтобы компенсировать затраты на память, а также перейдут на модем Apple для экономии», — пишет Вайнбах.
JP Morgan подсчитала, что в результате оптимизации расходов производственные издержки возрастут всего на $26 в этом году и еще на $56 в следующем. Чтобы сохранить текущую норму прибыли, Apple сможет повысить цену базовой модели «всего лишь» на $50−100. Это достаточно много, но это не шоковое удорожание в полтора раза.
По материалам:
mezha.media
AppleiPhoneТехника
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