Apple заключила одну из крупнейших сделок на поставку чипов — более $30 млрд до 2031 года Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Apple договорилась с Broadcom о поставках чипов более чем на $30 млрд до 2031 года.

Об этом пишет Reuters.

Детали сделки

Apple раскрыла детали долгосрочного соглашения с Broadcom, о котором компании сообщили в начале недели. По условиям договоренности Apple потратит более $30 млрд на поставки чипов к 2031 году.

Речь идет, в частности, о радиочастотных FBAR-фильтрах. Это компоненты, которые помогают устройствам Apple работать с беспроводной связью. Apple уточнила, что работает с Broadcom над их разработкой, по меньшей мере, с 2023 года.

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Напомним, что Apple повысила цены на несколько линеек устройств. Компания говорит, что больше не может полностью перекрывать рост расходов на память и чипы хранения, подпитывающего строительство AI-дата-центров.

В рамках сделки Broadcom инвестирует $1,5 млрд в расширение своего завода в Fort Collins, штат Колорадо. Apple говорит, что договоренность должна обеспечить производство не менее 15 млрд чипов и является частью стратегии компании по увеличению закупок компонентов, производимых в США.

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СЕО Apple Тим Кук заявил, что компоненты из Fort Collins важны для производительности и подключения, которых ожидают пользователи. По его словам, компания углубляет инвестиции в американских поставщиков, работающих с ней над такими решениями.

Apple планирует выпустить по меньшей мере пять новых моделей iPhone со второй половины 2026 года до первой половины 2027-го и увеличивает производственный план для сложного смартфона.

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