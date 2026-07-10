Apple раскрыла детали долгосрочного соглашения с Broadcom, о котором компании сообщили в начале недели. По условиям договоренности Apple потратит более $30 млрд на поставки чипов к 2031 году.
Речь идет, в частности, о радиочастотных FBAR-фильтрах. Это компоненты, которые помогают устройствам Apple работать с беспроводной связью. Apple уточнила, что работает с Broadcom над их разработкой, по меньшей мере, с 2023 года.
Напомним, что Apple повысила цены на несколько линеек устройств. Компания говорит, что больше не может полностью перекрывать рост расходов на память и чипы хранения, подпитывающего строительство AI-дата-центров.
В рамках сделки Broadcom инвестирует $1,5 млрд в расширение своего завода в Fort Collins, штат Колорадо. Apple говорит, что договоренность должна обеспечить производство не менее 15 млрд чипов и является частью стратегии компании по увеличению закупок компонентов, производимых в США.
СЕО Apple Тим Кук заявил, что компоненты из Fort Collins важны для производительности и подключения, которых ожидают пользователи. По его словам, компания углубляет инвестиции в американских поставщиков, работающих с ней над такими решениями.
Apple планирует выпустить по меньшей мере пять новых моделей iPhone со второй половины 2026 года до первой половины 2027-го и увеличивает производственный план для сложного смартфона.