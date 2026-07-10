0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple заключила одну из крупнейших сделок на поставку чипов — более $30 млрд до 2031 года

Технологии&Авто
15
Apple договорилась с Broadcom о поставках чипов более чем на $30 млрд до 2031 года.
Об этом пишет Reuters.

Детали сделки

Apple раскрыла детали долгосрочного соглашения с Broadcom, о котором компании сообщили в начале недели. По условиям договоренности Apple потратит более $30 млрд на поставки чипов к 2031 году.
Речь идет, в частности, о радиочастотных FBAR-фильтрах. Это компоненты, которые помогают устройствам Apple работать с беспроводной связью. Apple уточнила, что работает с Broadcom над их разработкой, по меньшей мере, с 2023 года.
Читайте также
Напомним, что Apple повысила цены на несколько линеек устройств. Компания говорит, что больше не может полностью перекрывать рост расходов на память и чипы хранения, подпитывающего строительство AI-дата-центров.
В рамках сделки Broadcom инвестирует $1,5 млрд в расширение своего завода в Fort Collins, штат Колорадо. Apple говорит, что договоренность должна обеспечить производство не менее 15 млрд чипов и является частью стратегии компании по увеличению закупок компонентов, производимых в США.
Читайте также
СЕО Apple Тим Кук заявил, что компоненты из Fort Collins важны для производительности и подключения, которых ожидают пользователи. По его словам, компания углубляет инвестиции в американских поставщиков, работающих с ней над такими решениями.
Apple планирует выпустить по меньшей мере пять новых моделей iPhone со второй половины 2026 года до первой половины 2027-го и увеличивает производственный план для сложного смартфона.
По материалам:
vctr.media
Apple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems