Мировые поставки ПК упали впервые за 2 года, но производители все равно зарабатывают больше 10.07.2026, 01:08 — Технологии&Авто

Долговременный дефицит памяти может усилить концентрацию рынка

Мировые поставки ПК во втором квартале 2026 года упали на 4,9% в годовом исчислении — до 68,2 млн устройств.

По данным IDC, это первое падение после девяти кварталов роста, а главной причиной стал дефицит памяти, повышающий цены на комплектующие.

Производители готовятся к дальнейшему повышению цен

IDC отмечает, что проблема не ограничивается только DRAM. На рынок также давят нехватка накопителей, геополитические риски и общее удорожание компонентов. Дефицит памяти, по оценке компании, не ослабится, по меньшей мере, к началу 2028 года, поэтому производители уже готовятся к дальнейшему повышению цен в 2027-м.

Самое интересное, что падение поставок не означает падение доходов. Исследователь IDC Джитеш Убрани объясняет это «разрывом между устройствами и деньгами»: производители поднимают цены быстрее, чем падает спрос. То есть покупатели откладывают обновление ПК или покупают меньше устройств, но рынок в деньгах продолжает расти.

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IDC предупреждает, что во второй половине 2026 года ситуация может усугубиться. Каналы продаж уже сообщают о повышенных запасах устройств по более высоким ценам, а новой волны закупок «про запас» компания не ожидает. Это может притормозить привычный цикл обновления ПК, даже несмотря на интерес к компьютерам с локальными функциями ИИ.

Падение задело большинство крупных производителей

Lenovo осталась лидером рынка с долей 24,4%, но ее поставки сократились на 2,1%. HP упала на 9%, Dell — на 5%. Больше всего среди топовых брендов просели «другие» производители — их поставки снизились на 10,5%.

Apple стала основным исключением. Ее поставки Mac выросли на 10,1% - до 6,7 млн. устройств, а доля компании поднялась с 8,5% до 9,9%. В IDC связывают это с запуском MacBook Neo, хотя Apple также повысила цены в соответствии с общей ситуацией на рынке.

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Длительный дефицит памяти может усилить концентрацию рынка. В IDC считают, что крупнейшие производители — в том числе Apple, Dell и Lenovo — лучше защищены благодаря масштабам, связям с поставщиками и смежным бизнесам типа смартфонов и серверов. Мелкие компании в такой ситуации могут терять долю, потому что им сложнее обеспечить поставку компонентов по приемлемым ценам.

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